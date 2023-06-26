День Конституции Украины: история праздника и интересные факты

Каждый год 28 июня Украина отмечает один из важнейших государственных праздников – День Конституции. Он был установлен в честь принятия Основного закона в 1996 году. Это произошло на историческом заседании Верховной Рады, которое длилось 24 часа.

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OBOZREVATEL рассказывает историю этого праздника. А также интересные факты о современной Конституции Украины и ее исторических предшественниках.

История Дня Конституции

Без Основного закона независимое Украинское государство просуществовало после развала Советского Союза почти пять лет. Все это время в решении многих вопросов, в том числе государственной важности, приходилось опираться на Конституцию бывшей УССР.

Процесс по разработке Основного закона нашего государства был запущен еще 24 октября 1990 года. Тогда Верховный Совет УССР образовал Комиссию по разработке новой Конституции Украинской ССР. Уже после обретения Украиной независимости было решено, что документ будет закреплять основные положения Декларации о государственном суверенитете Украины и станет фундаментом развития суверенного правового государства.

Впрочем, несколько первых проектов Основного закона так и не удалось принять из-за противостояния президента Украины, которым тогда был Леонид Кравчук и Верховной Рады. Чтобы разрешить этот кризис, 8 июня 1995 года был принят Конституционный договор между ветвями власти. Но все вопросы он не решал.

Поэтому 24 ноября 1995 года Конституционная комиссия поддержала предложение президента Украины и создала новую рабочую группу по доработке конституционного проекта. Пока продолжалась работа над документом, конституционный кризис в государстве усугублялся. Поэтому СНБО и Совет регионов при президенте Украины 26 июня 1996 выступили с резким осуждением любых дальнейших проволочек с принятием Основного закона.

На следующий день началось заседание парламента, на котором было решено – депутаты не уйдут из сессионного зала, пока не примут Конституцию. Историческое голосование состоялось в 9 часов 18 мин 28 июня. Основной закон поддержали 315 парламентариев. После этого в зал заседаний внесли гигантский флаг – еще один символ украинской государственности.

Интересные факты о Конституции Украины

День Конституции является единственным государственным праздником, закрепленным в самом тексте Основного закона.

Всего было предложено и проработано 15 вариантов Конституции.

Украина стала последней из стран бывшего СССР, принявшей собственную Конституцию. Впрочем, усилия окупились тем, что на международном уровне документ был признан одним из самых демократичных в мире.

В Музее книги и книгопечатания хранится самый маленький экземпляр украинской Конституции. Он имеет размеры 21х32 мм и состоит из 160 страниц, на которых вручную было написано около 9,5 тыс. букв. На изготовление уникального издания ушло около 2 месяцев.

Если бы депутаты не смогли принять Конституцию, это сделал бы народ. Президент Леонид Кучма накануне исторического голосования издал указ о назначении референдума, где граждане должны были бы сказать свое слово. Однако когда парламент справился, этот указ он отменил.

Исторические истоки Конституции Украины

Конституционный процесс в нашем государстве можно назвать одним из самых давних в мире. Еще в 1710 году были опубликованы "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского", также известные как Конституция Филиппа Орлика. Полноценным Основным законом по современным меркам этот документ назвать нельзя, но он определял немало ключевых аспектов существования казацкого государства, то есть выполнял схожую функцию. В силу этот документ так и не вступил.

Попытку утвердить государственную Конституцию приняла и Центральная Рада УНР. Она приняла документ 29 апреля 1918 года. Однако в тот же день УНР была свергнута гетманом Украинского Государства Павлом Скоропадским. Впрочем, его правительство также предложило свой вариант Основного закона. Он назывался "Закон о временном государственном устройстве Украины".

В советское время было опубликовано четыре варианта Конституции УССР – в 1919, 1929, 1937 и 1978 году. Последняя и была действующим Основным законом Украины вплоть до принятия нынешнего варианта.

За все время существования Конституции Украины изменения в нее вносились семь раз. Последнее изменение касалось отмены депутатской неприкосновенности. Следующим может стать изменение положения о семье, которое позволит легализовать в нашем государстве однополые браки. Но произойдет это не раньше отмены военного положения – во время его действия менять Основной закон нельзя.

Конституция Украины является одной из двух книг, на которой держит руку новоизбранный президент, принося присягу. Второй является Пересопницкое Евангелие – выдающийся культурный памятник XVI века.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, будет ли День Конституции в этом году выходным.

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