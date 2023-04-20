День, когда сходятся солнце и луна: суть праздника 21 апреля

У православных христиан на 21 апреля выпадает праздник в честь апостола Родиона и других апостолов. День ангела в этот день празднуют Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков, Ян.

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Также считается, что в этот день встречаются после долгой разлуки солнце и луна. OBOZREVATEL рассказывает подробнее об этом празднике, а также о его приметах и запретах.

Какой праздник отмечают 21 апреля

Святой Родион был одним из семидесяти апостолов, которых Христос благословил отправиться по миру проповедовать христианство. По поручению святых Петра и Павла, он возглавил церковь города Патары на территории современной Турции. Считается, что за его успешную проповедь самые ревностные язычники возненавидели его и убили, однако бог вернул Родиона к жизни. После этого он вернулся в Рим и стал помогать святому Петру. И погиб вместе с ним – Петра распяли на перевернутом кресте, а Родиону отрубили голову.

А еще с дохристианских времен этот день считался днем встречи на небе солнца и луны. Согласно верованиям наших предков, дневное и ночное светило были супружеской парой. Накануне зимы влюбленные расставались, а 21 апреля муж-солнце и жена-луна воссоединялись. Нередко в этот день оба светила можно увидеть на небосводе одновременно.

Традиции 21 апреля

Праздник Родиона считали днем, когда портятся дороги. Земля становится слишком мокрой и вместо пути образуется непроходимая грязь. Поэтому 21 апреля никуда из дома не выезжали.

Также крестьяне не работали ни в поле, ни в саду. Земля в этот день считалась неплодородной.

Ждали в этот день возвращения мух, комаров, жуков и пауков. А также первого прилета бабочек. Поэтому на Родиона пчеловоды выходили работать с пчелами.

Запреты 21 апреля

Наши предки в этот день не делали ничего по дому, чтобы не потревожить домового.

Неудачной должна была быть и рыбалка, поэтому ею не занимались.

На Родиона тоже ничего не стоит подбирать с земли. Считается, что вещь будет испорченной.

Приметы 21 апреля

А вот какие приметы позволяли прогнозировать погоду и урожай.

Если на Родиона гремит гром, поля хорошо уродят.

Разлив рек указывал на то, что коровы будут давать мало молока.

Если к этому дню цвет появлялся на яблонях и грушах, пора было сеять овес.

Мокрая земля в этот день предсказывала морозы. Если же под ногами было сухо, это указывало на скорое потепление.

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