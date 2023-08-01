День Ильи: история, традиции и запреты августовского праздника

Православная церковь 2 августа отмечает День Илии пророка или Ильин день. Это ветхозаветный святой, который умел вызвать дождь и бороться с засухой.

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Наши предки верили, что с этим праздником связано множество суеверий. OBOZREVATEL собрал интересные народные приметы об Ильином дне.

Если в День Ильи идет гроза, нельзя заниматься сельскохозяйственными работами, работать на улице и купаться в водоемах. Считается, что со 2 августа вода становится мутной и холодной, а непогода опасна для жизни и повышает вероятность пожара.

Также в этот праздник нельзя выгонять скот на пастбища, потому что его могут загрызть волки, пускать в дом бездомных животных и ловить рыбу.

Такие запреты связаны с тем, что гроза может принести с собой нечисть в виде животных. Поэтому к незнакомым зверям лучше не подходить.

Если на улице хорошая солнечная погода, можно выполнять домашние дела и работать на улице.

Предки верили, что в День Ильи намокнуть под дождем – это хороший знак, круглый год будешь здоровым.

После 2 августа нельзя купаться в открытых водоемах, чтобы не навредить себе.

Если вы услышали гром в этот день, то Илья небеса на колеснице объезжает.

Жара в этот праздник предсказывает холодную и затяжную зиму.

Комары летают роем, то следует ожидать солнечную погоду в ближайшую неделю.

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