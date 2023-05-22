День Героев: история праздника, который приобрел новую актуальность во время войны

23 мая в Украине отмечают особый праздник – День героев. Дата была установлена в честь чествования борцов за свободу и независимость, в том числе героев Небесной Сотни, деятелей ОУН, воинов УНР, УПА, украинских сечевых стрельцов, повстанцев, казаков, гайдамаков, опришков и рыцарей Киевской Руси.

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В условиях полномасштабной войны День героев приобрел особое значение. Об истории и традициях праздника читайте в материале OBOZREVATEL.

История праздника

До обретения независимости украинцы отмечали этот праздник подпольно. Идея возникла в межвоенные годы, а впервые день памяти был отмечен в 1941 году. Второй Большой Сбор ОУН, состоявшийся в Кракове, включил День героев в список обязательных праздников наряду с Днем соборности 22 января и Днем борьбы 31 августа.

23 мая чтили память воинов и борцов за свободу и независимость.

Почему именно 23 мая

23 мая 1938 года в городе Роттердам был убит полковник армии УНР, государственный, военный и политический деятель Евгений Коновальец. Но дата связана не только с ним. Именно в мае ушли из жизни выдающиеся борцы за независимость: Симон Петлюра (25 мая 1926) и Николай Михновский (3 мая 1924).

В некоторых регионах в начале 1940-х годов 23 мая называли Праздником Павших бойцов.

День героев после обретения независимости

Начиная с 1992 года День героев начал приобретать огласку по всей Украине. До этого праздник также активно отмечали представители диаспоры.

С началом аннексии Крыма и оккупации Россией части Донецкой и Луганской области праздник активно распространялся по всем регионам. И хотя на государственном уровне он не был установлен как выходной или праздничный день, 23 мая стало символом тех, кто боролся и борется за свободу.

С 24 февраля 2022 украинцы переживают один из самых трагических периодов за всю историю. После полномасштабного российского вторжения список защитников и защитниц, отдавших свою жизнь за свободу и независимость, ежедневно пополняется. Эта печальная статистика придает Дню героев нового смысла. Чествование Дня героев – это дань уважения тем, благодаря кому мы выстояли и продолжаем борьбу.

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