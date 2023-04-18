День Евтихия: суть праздника и запреты 19 апреля

19 апреля православные верующие чтят память святого Евтихия. В мире в этот день отмечают милый весенний праздник – день подснежника.

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День святого Евтихия

Святитель Евхитий был архиепископом Константинопольским и прославился чудесами исцеления. Евхитий получил начальное образование и христианское воспитание. Он планировал получить дальнейшее образование в Константинополе. Но, преуспевая в изучении наук, Евхитий все больше тянулся к божественным учениям, и впоследствии решил посвятить жизнь монашеству.

Есть много легенд об исцелении, которые при жизни совершил святитель. Он помогал бесплодным женщинам рожать здоровых детей, исцелил глухонемого юношу и совершил еще много чудес, за которые христиане возвели его в список святых.

Приметы и запреты

По погоде в этот день прочили, какой будет погода летом и хорошо ли уродят зерновые. Особенно обращали внимание на ветер. Внезапные сильные порывы не предвещали ничего хорошего. Это плохая примета, предсказывающая очень бедный урожай: летом случится такое сильное ненастье, которое поразит все колосья. А если день выдался тихий и солнечный – беды ждать не стоит, зерновые уродят щедро.

Также, просыпаясь на рассвете, смотрели, стелется ли над полем дымка. Утренний туман предвещал теплую и сухую погоду.

Святому Евтихию издавна молиться о здоровье и исцелении от тяжелых болезней. С этим связана и народная примета. Наши предки приметили, что на Евтихия лучше не выходить из дома, ведь, открыв дверь, можно впустить в дом беды и болезни.

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