Какой церковный праздник 18 апреля: что нельзя делать

18 апреля православные верующие чтят память Феодула-чтеца. По погоде в этот день предсказывали, каким будет лето.

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Именины празднуют Юрии, Семены, Георгии, Феодоры и Агафьи. О традициях и верованиях 18 апреля – читайте в материале OBOZREVATEL.

День Феодула-чтеца

Во времена правления императоров Диоклетиана и Максимиана в Фессалониках жил старец Агапод и его юный ученик Феодул. Они исповедовали христианство, вели милосердную и благочестивую жизнь.

По легенде, Феодул увидел свою мученическую смерть во сне. Приснилось ему, что мужчина в белой одежде положил в ладони какой-то предмет. Проснувшись, Феодул увидел в руке перстень, на котором был изображён Иисус Христос. Юноша решил, что это пророчество о предстоящих трудных временах и испытаниях. Предания утверждают, что тем перстнем Феодул успел исцелить от тяжелых болезней многих страдающих.

Во время гонения на христиан Феодула и его учителя Агапода утопили в море. Когда их тела выбросило на берег, на их руках не было веревок, а одеты они были в светлую одежду. Христиане тайно похоронили мучеников.

Народные запреты

По поверьям, в этот день нельзя ругаться и провоцировать конфликты. Не советовали заниматься тяжелым физическим трудом, особенно строительными работами. Также в народе говорили, что в этот день нельзя употреблять алкогольные напитки.

Приметы

По погоде 18 апреля предсказывали, каким будет лето. Если осы уже начали возводить гнезда – летом будет много дождей. Птицы вьют гнезда на южных сторонах – лето будет холодным. Если береза дает много сока – летом следует ожидать много дождливых и ненастных дней.

Теплые дни и холодные ночи – к ясному и жаркому лету. Наши предки называли Феодула ветрогоном, потому что 18 апреля обычно была теплая, но очень ветреная погода. В этот день пытались устроить большую стирку – верили, что ветер может "очистить" одежду и постельное белье от всего негативного.

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