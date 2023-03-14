День добровольца: как поздравить защитников. Картинки и смс

В Украине ежегодно 14 марта чествуют воинов-добровольцев, вставших на защиту родины. День украинского добровольца был установлен в честь 500-ти первых бойцов Самообороны Майдана. Именно в этот день в 2014 году они прибыли на полигон в Новых Петровцах для учебы и боевого слаживания. Из их батальона потом возник 1 БОП НГУ им. Кульчицкого.

Видео дня

Сейчас тысячи добровольцев – мужчин и женщин – защищают Украину от российских захватчиков. Едва ли не самым известным добровольческим формированием является полк "Азов", продемонстрировавший настоящий героизм во время обороны Мариуполя. Поздравьте знакомых добровольцев. А OBOZREVATEL поможет с теплыми словами и открытками.

Поздравляю добровольцев с их праздником и желаю скорейшей победы Украины, чтобы все вы вернулись домой в свои семьи. Крепкого здоровья, надежных товарищей рядом и Божьей защиты!

***

Поздравляю всех мужчин и женщин – добровольцев в ВСУ! Пусть дома вас всегда ждут родные и дорогие сердцу люди. Желаем вам спокойного и мирного неба над головой. Мы помним подвиг погибших героев, ведь память всегда будет в наших сердцах. Они для нас пример мужества и любви к Украине!

Поздравляем украинских добровольцев! Слава украинским героям! Пусть дома вас всегда ждут и обязательно дождутся. Вы наша гордость и честь! Пусть скорее наступит мир и безопасность в Украине! Пусть ваши руки держат руки любимых, а не оружие! И пусть на небе над вашей головой не будет ни облака!

***

Поздравляю тебя с 14 марта – Днем добровольца Украины. Желаю силы и крепости духа, энергии и оптимизма, благополучия и покоя. Пусть жизнь будет наполнена приятными и положительными эмоциями, и в ней будет место только миру и любви!

Храбрый доброволец, поздравляю! Больше тебе сил, хороших эмоций и здоровых родных! Оставайся всегда на связи! Слава Украине!

***

Поздравляем добровольцев Украины с их праздником. Спасибо вам, герои! Желаю вам здоровья, мудрости, успехов! Чтобы оружие приходилось брать в руки как можно реже. Мы все ждем вас дома живыми и здоровыми! Мира, любви и счастья вам!

Добровольцы в ВСУ – вы лучшие из лучших! Спасибо вам за каждый рассвет, который мы встречаем! Спасибо вам за мужество и верим в победу Украины!

***

Поздравляю всех украинских добровольцев и желаю только одного – скорой победы Украины. Будьте целы и здоровы, берегите себя! Все будет Украина!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой церковный праздник отмечается 14 марта.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.