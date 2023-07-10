День 12 апостолов: что это за праздник, дата и запреты

13 июля православные верующие чтят память Двенадцати апостолов – ближайших учеников Иисуса Христа. Этот день также называют Собором Двенадцати апостолов или даже Второй Пасхой.

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В народе в этот день издавна отмечали середину лета. О традициях и запретах в День Двенадцати Апостолов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто такие Двенадцать апостолов

Двенадцать апостолов – ближайшие ученики Иисуса Христа, которые ходили по миру и проповедовали христианство Это Петр и его брат Андрей, Иоанн и его брат Иаков, Левий, Варфоломей, Матфей с братом Иаковом Алфеевым, Фаддей, Фома, Симон и Иуда Искариот. Иуда, как известно, предал Христа, так что последним апостолом уже после воскресения Иисуса стал Матфей.

Об апостолах рассказывается в Евангелии, в книгах Деяния и в Священном Писании. Почти все апостолы, кроме Иуды и Иоанна Богослова, стали мучениками из-за своей веры.

Народные традиции

13 июля верующие обычно идут в церковь, ставят свечи и молятся апостолам. Принято просить о здоровье, спасении и благополучии. В некоторых регионах даже существует традиция красить яйца в день Собора Двенадцати апостолов, именно поэтому в народе праздник иногда называют Второй Пасхой.

Народные запреты

Как и во все церковные праздники, 13 июля не следует ссориться, желать другим зла и обижаться.

Лучше отложить уборку в доме на другой день.

Также в этот праздник не рекомендуют стричь волосы.

Погодные приметы

Наши предки заметили, если в этот день погода теплая, то летнее тепло продержится долго.

Утренняя роса извещала о солнечной и жаркой погоде. А отсутствие росы свидетельствует о скором сезоне проливных дождей.

Долго кует кукушка – летнее тепло будет длиться до конца сентября, а осень будет богата грибами.

Услышать пение соловья – хорошая примета. В народе издавна говорили, что если соловей поет весь июль – значит, осень будет теплой, а зимние холода придут с опозданием.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечают День Петра и Павла и когда заканчивается пост.

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