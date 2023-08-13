Что запрещено делать на Маковея: как готовиться к Медовому Спасу

Православные Украины ежегодно 14 августа отмечают день семерых мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, который в народе называют Медовым спасом или Маковеем. Это торжество открывает серию из трех августовских праздников (отмечаются также Яблочный и Ореховый Спас) и знаменует собой начало Успенского поста.

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Поскольку это очень важный в церковной жизни праздник, к нему нужно правильно подготовиться. OBOZREVATEL рассказывает, какой должна быть подготовка к Медовому Спасу, что необходимо сделать в его честь и какие существуют запреты.

Как готовиться на Маковея

Как и к любому праздничному дню, к Маковею следует навести в доме порядок и чистоту. Также нужно приготовить постные блюда, чтобы не оскоромиться в первый день поста. Заканчивается Успенский пост в праздник Успения Богородицы 27 августа – это непродолжительный, но важный период ограничений в еде.

Также во время праздничной службы в этот день в церквях святят воду, мед, некоторые блюда и праздничные букеты – маковейчки. Соответственно нужно подготовить их заранее. В букет должны входить цветы и травы, каждый из которых имеет особое значение. Так желтые или оранжевые цветы, такие как подсолнухи, бархатцы, настурции или календулы символизируют собой солнце, а благоухающие летние травы – полынь, рута, мята – должны выступать оберегом от нечистых сил. Обязательно добавляли к букету и головкии спелого мака. Так чтили память святых мучеников Маккавеев, которым посвящен этот день. Можно вплести в маковейчик также колосок ржи или пшеницы, как пожелание хорошего урожая, или добавить свечу на процветание.

Блюда и продукты, которые святят на Маковея, это мед, мак и маковые пироги. Выпекать пироги тоже нужно заранее, чтобы в этот день просто положить их в корзину.

Как празднуют Медовый Спас

На церковную службу в этот день приходят в праздничной одежде. Берут с собой корзину с продуктами на освящение и маковейчики.

Сами освященные букеты не выбрасывают. Мак из них наши предки рассевали по огороду следующей весной, чтобы иметь хороший урожай. А засушенные цветы незамужние девушки вплетали в волосы на Благовещение в следующем году. Это должно было надолго сохранить их красоту.

Еще с языческих времен пришла традиция освящать в этот день колодцы. После проведения обряда у источника воды сажали дерево или втыкали свежие ветки. Так наши предки чествовали животворную силу воды.

Что нельзя делать на Маковея

Тяжелая физическая работа в этот день находится под запретом. Также не следует заниматься рукоделием.

После Маковея запрещено купаться в открытых водоемах. Считается, что тот, кто нарушит это табу, может серьезно заболеть. С этого же дня переставали купать также домашний скот.

Ни в коем случае нельзя в праздник злословить, сплетничать, ссориться или желать кому-то зла. В частности, потому, что Маковея является первым днем поста. Это время нужно посвятить очищению души и мыслей. Считается, что все злое, о чем подумает или скажет человек, скоро вернется к нему.

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