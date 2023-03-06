Что подарить на 8 марта маме, любимой и подругам: милые презенты, которые порадуют во время войны

До 8 марта осталось не так много времени, но накануне праздника есть достаточно возможностей приобрести подарок. Презент следует выбирать в зависимости от предпочтений той, кому он адресован, но есть несколько универсальных вариантов, которые подойдут девушке, жене, маме и подруге.

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Главное – дарить подарок с искренностью и добрыми намерениями, тогда он точно понравится. OBOZREVATEL собрал список лучших презентов для самых дорогих женщин.

Подарок маме

Часто мамы слишком озабочены семейными делами и не находят времени для маленьких удовольствий. Так что можно выбрать сертификат в салон красоты или спа-процедуры. Есть также вариант – оплатить маме визит к косметологу или сертификат на массаж.

Бытовая техника – кухонный комбайн, кофеварка, мультиварка, вафельница, йогуртница и т.п. – точно понравятся мамам, ведь такие подарки облегчают жизнь. В данной категории можно выбрать пылесосы и посудомойки.

Средства для укладки волос – выравниватель или фен – могут очень порадовать маму.

Посмотрите, какими духами и кремами пользуется мама и подарите ей новый набор.

Если ваша мама любит культурные события, подарите ей билет в театр или оперу. Билеты на общий просмотр фильма также пригодятся.

Последняя категория – маленькие приятные мелочи. Здесь фантазия безгранична – постельное белье, теплый халат, кошелек, праздничная скатерть, набор посуды.

Подарок любимой девушке

Стайлер для волос точно понравится вашей избраннице. Выберите функциональный вариант, которым можно выпрямлять, накручивать волосы и добавлять объем.

Можно подарить что-нибудь из гаджетов, учитывая предпочтения любимой: наушники, электронные книги, кольцевую лампу со штативом.

Бюджетный, но очень практичный и милый вариант – шкатулка для украшений.

Средства по уходу за волосами и кожей также подойдут. Купите серию кремов, набор по уходу за кожей, патчи под глаза, маски для лица. Можно экспериментировать с декоративной косметикой – румянами, тушью для ресниц, тональным кремом, карандашом, стайлером для бровей, но при условии, если вы заранее узнаете предпочтение любимой.

И всегда идеальный вариант – ужин на двоих, поход в ресторан, кино или на выставку, поход в ТРЦ, маленькое путешествие в выходные.

Чем порадовать жену

Подарите любимому приятный сюрприз – новое платье, сумку, красивое домашнее белье.

Для поклонниц более практичных подарков можно выбрать что-то для дома – увлажнитель воздуха, смарт-весы, робот-пылесос. Для тех, у кого в шкафу всегда не хватает места, можно приобрести эргономичные органайзеры для одежды и белья.

Спортивным женщинам можно презентовать подходящий инвентарь или костюм для фитнеса. Подойдут и сертификаты – на танцы, йогу, вокал, художественные курсы.

Подарок для бабушки

Бабушкам тоже подойдут гаджеты:

Электронные тонометры

Увлажнители воздуха

Кухонные гаджеты для облегчения процесса приготовления и мытья посуды

Устройства для массажа шеи, рук, ног и спины.

Бабушкам-рукодельницам можно подарить шерсть для вязания или набор для шитья или вышивки. Бабушки-кулинарке презентуйте новый набор для выпечки или книгу рецептов.

Вещи домашнего уюта также подойдут: подушки, тапочки, плед, жилет из овчины, набор полотенец, платки.

Презент для подруги

Можно подарить приятную безделушку: блокнот, фотоальбом, кошелек, косметику, фоторамку.

Любительницам чая или кофе подойдет праздничный набор любимого напитка.

Если ваша подруга обожает фотографироваться, подарите ей сертификат на фотосессию. Есть также варианты с различными сертификатами на косметические процедуры или хобби.

Ранее OBOZREVATEL публиковал оригинальные поздравления для любимых на 8 марта.

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