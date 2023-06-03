Что нужно святить в церкви на Троицу: значение трав

Выходные, когда православные украинцы отмечают День Святой Троицы, называют также Зелеными праздниками. Все из-за традиции, сохранившейся с дохристианских времен, украшать дом летней зеленью. Ее предварительно освящают в церкви и используют как оберег.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о значении трав, которые используют в обрядах во время празднования Троицы. Их, в частности, используют для украшения храмов в ходе праздничных богослужений. Букеты, которые после этого приносят верующие домой, затем хранят за иконами весь год. И вот список трав, традиционно входящих в такие букеты.

Болотный аир

Травой с характерным сильным запахом застилали пол дома. Своим ароматом она должна была отгонять беду и при этом привлекать в дом добро, укреплять здоровье домочадцев.

Любисток

Растению издавна приписывали силу сохранять женскую красоту и притягивать взаимную любовь. Любисток добавляли в воду для купания и ополаскивания волос.

Полынь

Этой траве давно приписывают волшебные очистительные возможности. В частности, дымом полыни окуривали жилье перед тем, как въехать туда. Также пучок горькой травы вешали над входом, чтобы защитить жилище от проникновения зла.

Тимьян

Считается, что ароматная трава является оберегом, сохраняющим лад в семье. Она также может помочь одинокой женщине найти любимого, а замужней – легко забеременеть, а потом выносить и родить ребенка.

Василек

Синий цветок должен был защищать от нечисти. А еще он может привлечь любимого человека, который все еще не ответил взаимностью.

Пижма

А вот эту траву использовали в противоположных целях – чтобы защититься от нежелательного приворота.

Мята и мелисса

Свежий запах этих растений также наделяли силой отпугивать злых духов и очищать от них дом, если они уже в нем поселились.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чего категорически нельзя делать на Троицу.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.