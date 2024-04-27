Что нельзя делать в Вербное воскресенье: строгие запреты, пришедшие из древности

Вербное воскресенье, один из важнейших праздников в христианстве. Оно знаменует собой торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим за неделю до его распятия.

Этот день, как и большинство христианских и церковных праздников, имеет свои правила и запреты. О них подробно рассказал Тelegraf.

В 2024 году Вербное воскресенье в Украине приходится на 28 апреля, поскольку Пасха, согласно лунному календарю, состоится 5 мая.

Неотъемлемым атрибутом праздника являются ивовые веточки. В прошлом для наших предков они являлись символом пробуждения природы.

История праздника

Согласно поверью, Иисус верхом на осле покинул поселок Вифания, где воскресил Лазаря и отправился в Иерусалим. Там его стал встречать радостный народ и в знак уважения застилать дорогу пальмовыми листьями. Именно поэтому в некоторых странах, где есть эти растения, Вербное воскресенье называют Пальмовым воскресеньем.

Что нужно делать в Вербное воскресенье

В этот день верующие посещают церковь и приносят с собой веточки ивы, чтобы освятить. Затем освященные растения хранят дома в течение года и украшают ими дом и иконостас, потому что верят, что они могут уберечь дом от воды и огня и подарить жителям крепкое здоровье.

Также для того, чтобы защитить родных от болезней и недоброго ивой было принято слегка бить друг друга, приговаривая: "Не я б’ю – верба б'є, За тиждень Великдень, Недалечке червоне яєчко".

Запреты Вебного воскресенья

Вербное воскресенье – это невероятно важный для верующих праздник, поэтому во время него ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться, злословить, злиться и обижаться. Также, не разрешается веселиться и слишком много есть, а также заниматься тяжелым физическим трудом, домашними делами и шить, вязать, вышивать.

Даже если человек в этот день отмечает день рождения, не стоит пышно праздновать.

Кроме того, в Вербное воскресенье не рекомендуется сажать растения, ведь, как говорится, все пойдет в вербу и будет плохо расти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, можно ли ходить на кладбище на Пасху и в Страстную неделю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.