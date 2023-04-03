Что нельзя делать в Вербное воскресенье: народные запреты и приметы

Уже в это воскресенье, 9 апреля, православные христиане будут отмечать великий праздник – Вход Господень в Иерусалим. В народе оно называется Вербное воскресенье и является одним из самых почитаемых праздников церковного календаря.

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OBOZREVATEL рассказывает о традициях, связанных с Вербным воскресеньем. А также о запретах и приметах этого дня.

Традиции Вербного воскресенья

Подготовка к празднованию начинается накануне, в Лазареву субботу. В этот день в церквях совершается богослужение, во время которого освящают главный символ праздника – веточки вербы.

Веточки уносят домой. Хранить их принято в самом почетном месте дома – возле икон.

Также освященной вербой следует легонько постучать близких по плечам, приговаривая: "Не я б'ю — верба б'є, за тиждень Великдень, недалечке червоне яєчко!". Это традиционное пожелание здоровья на весь год.

Вместе с вербой можно также освящать небольшие букеты цветов. Ими потом украшают дом.

Также в праздник церковь позволяет несколько облегчить пост. В Вербное воскресенье разрешено употребление рыбы.

Запреты Вербного воскресенья

Работу по дому и рукоделие в этот день лучше отложить. Как и любой физический труд.

Алкоголь в праздник находится под запретом.

Крайне нежелательно тратить большой праздник на ссоры, сквернословие и негативные мысли.

Отвечать на просьбу о помощи, особенно если просит человек в нужде, не приветствуется.

Суеверия Вербного воскресенья

Если на праздник посадить растение, это привлечет богатство в семью.

Освященными веточками вербы можно легонько побить не только людей, но и домашних животных и скот. Это также должно защитить их от болезней.

Освященная веточка, воткнутая в землю на огороде или поле, должна обеспечить хороший урожай.

Приметы Вербного воскресенья

Если в праздник льет дождь, это к урожайному году.

Ветер обещает прохладное лето. Также следует определить направление ветра – такое же будет преобладать в летний сезон.

Солнечная погода предвещает удачный год и много фруктов в садах, а просто сухая и теплая – малоурожайный.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории и главных символах праздника Вербного воскресенья.

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