Что нельзя делать на Воздвижении Креста Господня: народные приметы

После перехода на новоюлианский календарь православные верующие будут отмечать все церковные праздники на 13 дней раньше. Воздвижение Креста Господня теперь приходится не на 27, а на 14 сентября.

Видео дня

Воздвижение – один из двенадцати величайших христианских праздников. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

Воздвижение: история праздника

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня приурочивают к двум историческим событиям: обретение в IV веке креста, на котором распяли Иисуса и возвращение священной реликвии в Иерусалим в VII веке.

Крест Иисуса, по преданию, нашла мать императора Константина Великого – Гелена. 13 сентября 335 года на месте распятия Христа был построен храм Воскресения Господня, а 14 сентября состоялось торжественное освящение и поднятие креста.

Царь Персии Хозрой, захвативший Иерусалим в 614 году, велел перенести реликвию в свою столицу Ктезифона. Через 14 лет император Византии Ираклий победил персов и вернул крест в Иерусалим. Таким образом, крест был вновь установлен в храме Воскресения.

Народные запреты

Издавна говорили, что на Воздвижении нельзя ходить в лес. По поверьям, в этот день змеи особенно активны, ведь начинают готовиться к зиме.

Также считалось, что на Воздвижении нельзя начинать новые дела, поскольку они не будут успешными.

Нельзя работать на огороде, заниматься уборкой и тяжелым физическим трудом.

Поскольку в этот день вспоминали распятие Иисуса, то по церковным традициям принято соблюдать пост. Верующие отказывались от мяса, яиц и молочных продуктов.

Как и в любой церковный праздник, на Воздвижении нельзя ругаться, сплетничать, злословить, совершать зло и отказывать в помощи ближним.

Погодные приметы

По погоде в этот день предсказывали, будет ли суровой зима.

Если утром на Воздвижении начались заморозки, зима будет ранней.

На Воздвижение теплая и солнечная погода – морозы придут не скоро.

Увидеть, как в небе медленно летят журавли – к теплой осени.

Подул холодный северный ветер – лето будет жарким и урожайным.

На Воздвижение резко похолодало – весна придет рано, а зима будет теплой.

Если перелетные птицы уже улетели – скоро следует ожидать морозов.

Рано закончилось бабье лето – зима будет холодной и суровой, потепления не стоит ждать до весны.

Ранее OBOZREVATEL публиковал обновленный календарь религиозных праздников на сентябрь-2023.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.