Что нельзя делать на Пасху и что запрещено святить в церкви

Вот-вот наступит Пасха и многие украинцы уже собирают корзины в церковь и завершают составлять планы на праздничный день. Самое время напомнить себе основные запреты праздника, ведь не все можно святить, также на отдельные действия налагаются ограничения.

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OBOZREVATEL напоминает, что нельзя делать на Пасху. И какие предметы лучше не приносить в церковь на освящение.

Что нельзя святить на Пасху

Существует целый список предметов, которые нельзя класть в корзину для освящения. Церковь запрещает совершать над ними это таинство.

Алкоголь – любые спиртные напитки, крепкие и не очень, нельзя освящать. Единственное исключение составляет кагор, который считается церковным вином.

Кровянка – мясные изделия, такие как колбаса или ветчина, освящать разрешается. А вот продукты из крови – ни в коем случае.

Любые материальные ценности – освящению на Пасху подлежат только продукты для праздничной трапезы и свечи. Посторонние предметы в корзину класть нельзя.

Ножи – в народе бытует заблуждение, будто пасхи и другие продукты для пасхальной трапезы необходимо резать только освященным ножом. На самом деле на освящение всего режущего или колющего существует прямой запрет.

Что нельзя делать в Пасхальный день

Прежде запрещается выполнять любую работу. Речь идет не только о делах, требующих физических усилий, но и о домашних делах. По церковным канонам Пасха должна быть полностью посвящена радости и празднованию воскресения Иисуса Христа из мертвых. А работа – это возвращение к мирскому. Любые дела лучше отложить на потом.

Напиваться или переедать тоже не стоит. Праздничная пища должна доставлять удовольствие, а не становиться обузой и вызывать затуманивание сознания.

Ссориться и ругаться также запрещено. Самое большое религиозное торжество нельзя омрачать негативом. Именно поэтому и впадать в печаль или меланхолию не стоит. Разве что причина для грусти очень весома.

Не рекомендуется проявлять жадность и отказывать в помощи. Щедрость и доброта являются важными христианскими добродетелями, и когда их еще проявлять, как не в Пасху.

Также не стоит в этот день посещать кладбище. Пасха – праздник победы жизни над смертью. А поминальные дни начинаются сразу после завершения праздничной недели.

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