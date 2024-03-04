Будет ли в Украине выходной на 8 марта: объяснение

8 марта является довольно спорным праздником, поскольку существует мнение о его тесной связи с советской идеологией. Учитывая это, ведутся разговоры, про его отмену, поэтому возникают вопросы, можно ли в 2024 году рассчитывать на выходной в честь Международного женского дня.

OBOZ.UA собрал информацию о том, будут ли отменять 8 марта. Читайте дальше, чтобы узнать на какой день приходится праздник и будет ли он выходным.

Международный женский день был провозглашен Генассамблеей ООН в 1975 году. С тех пор 8 марта стало символом солидарности женщин во всем мире в борьбе за равноправие и эмансипацию.

Однако советские репрессии и пропаганда очень сильно деформировали восприятие этого праздника. Он стал днем всех нежных и чувствительных женщин, которые дарят красоту и уют, а не днем борьбы за равную оплату труда, уважение и право на свое тело.

Поэтому многими людьми 8 марта воспринимается как пережиток коммунистического прошлого.

Изменения в законодательстве

Еще в прошлом 2023 году был зарегистрирован Законопроект, призванный отменить в Украине такие праздники, как:

Международный женский день; 8 марта;

День труда, 1 мая;

День победы, 9 мая.

Вместо этого власть предлагает сделать 25 февраля Днем украинской женщины в честь дня рождения Леси Украинки.

Однако проект Закона до сих пор не принят. Он находится на рассмотрении у Верховной Рады, поэтому неизвестно, отменят 8 марта или нет.

Военное положение

В этом году Международный женский празник приходится на пятницу, поэтому в связи с тем, что изменения в законодательство внесены не были, этот день должен быть выходным.

Однако из-за того, что в Украине до сих пор действует военное положение, все дополнительные выходные и нерабочие дни на официальном уровне отменяются.

Однако частные компании, предприятия и организации могут самостоятельно решить вопрос установления дополнительных выходных для своих работников.

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