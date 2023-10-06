Что на самом деле украинцы праздновали 14 октября и почему праздник не перенесся по новому стилю

Украинская Православная церковь 1 сентября 2023 перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты всех непереходных праздников сместились на 13 дней раньше. Это касается и Покровы Пресвятой Богородицы и Дня защитников и защитниц Украины, которые ранее праздновали 14 октября.

Этого числа также отмечали День создания Украинской повстанческой армии, которое было привязано к Покрове и соответственно этот праздник сместился на 1 октября по новому календарю. Но не все с этим соглашаются и в социальных сетях идет бурное обсуждение правильной даты празднования.

Спор возник между пользователями, которые считают, что празднование создания УПА привязано к празднику Покровы и теми, кто уверяет, что это историческая дата и она не должна меняться по новому церковному стилю.

Видео дня

По словам историка и бывшего главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, перенесение праздника Покровы и Дня защитников и защитниц Украины на новую дату никак не влияет на День Украинской повстанческой армии и праздновать нужно именно 14 октября.

Также историк опубликовал фотокопию текста постановления Украинского главного освободительного совета от 30 мая 1947 года, где указано, что "для зафиксирования исторического момента (восстание на Полесье 1942 года первых вооруженных отделов УПА) определяется день 14 октября 1942 года днем восстания УПА".

"Дата 14 октября в контексте создания УПА – не только символическая привязка к Покрове. Немцы в 1942 году уже 16 октября отчитывались, что "националисты впервые собрались в районе Сарн", а именно там творились первые отделы УПА", – написал Вятрович.

Спикер Священного синода ПЦУ Митрополит Евстратий выразил свое мнение по этому вопросу и отметил, что в опубликованном документе видно, что дату 14 октября избрали для празднования именно потому, что это Покрова, которая традиционно почиталась казаками.

Опираясь на все приведенные факты и обсуждения, вполне возможно, что празднование Дня создания УПА в Украине будет аналогично ситуации с Рождеством, когда часть украинцев с радостью перешли на новую дату, а другие готовы праздновать и по новому стилю, и по "привычному" – 7 января.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на октябрь 2023 года, где рассказал, как изменились даты праздников.

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