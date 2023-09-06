Что категорически запрещено делать на Рождество Пресвятой Богородицы: список

8 сентября православные верующие отмечают один из важнейших праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Ранее Рождество Девы Марии приходилось на 21 сентября, однако с переходом на новоюлианский календарь даты всех церковных праздников сместились на 13 дней.

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Рождество Пресвятой Богородицы в народе еще называют Второй Пречистой. Что категорически запрещено делать в этот день – читайте в материале OBOZREVATEL.

Рождество Богородицы

По библейским преданиям, Иоаким и Анна, прожив много лет в браке, не имели детей. Иудеи считали бесплодие Божьей карой за грехи, поэтому часто насмехались над супругами. Иудейский священник даже публично назвал Иоакима грешником.

Однажды Иоакиму и Анне явился ангел, предсказавший рождение ребенка. Вскоре действительно произошло чудо – у супругов родилась девочка, которую назвали Марией.

Традиции праздника

Праздник имеет глубокий смысл, ведь с рождением Девы Марии, матери Иисуса, связывают и спасение христиан.

До Рождества Богородицы обычно завершали все полевые работы, упорядочивали грядки, убирали урожай и начинали убирать ульи.

Издавна было принято ходить друг к другу в гости, щедро накрывать столы, угощать пирожками, борщом, варениками и новым урожаем.

На Рождество Богородицы обычно молятся о защите, здоровье и покровительстве. Люди, желающие иметь детей, просят о рождении ребенка, беременные женщины молятся о легких родах.

На рассвете женщины по традиции шли умываться на открытые водоемы. Считалось, что вода в этот день становится целебной и помогает сохранить красоту.

Народные запреты

Рождество Пресвятой Богородицы – светлый праздник, поэтому в этот день советовали отпустить старые обиды, очистить души искренними молитвами. Нельзя ссориться и злословить.

Уныние – один из самых тяжких грехов, поэтому советовали молиться о мудрости, помощи и очищении от зла.

Нельзя также отказывать нуждающимся в помощи. Следует делать добрые дела и заняться благотворительностью.

Погодные приметы

По погоде в этот день предсказывали, какой будет осень.

Если на Вторую Пречистую стоит солнечная погода – осень будет ясной и теплой.

Пасмурное небо – осень придет рано и будет дождливой.

Ранее OBOZREVATEL публиковал обновленный календарь религиозных праздников на сентябрь-2023.

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