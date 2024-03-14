Четвертый день Масленицы: как празднуют день 'разгула' и каковы его традиции

Масленица – один из самых древних и веселых народных праздников в Украине, который знаменует собой прощание с зимой и встречу весны. Он отличается вкусными традициями и веселыми забавами.

Четвертый день Масленицы, приходящийся на 14 марта 2024 года, называется "разгуляй". OBOZ.UA собрал все традиции празднования этого дня, открывающего так называемую Широкую Масленицу.

В четвертый день Масленицы ни в коем случае нельзя унывать, поэтому люди устраивали массовые гуляния.

На главной площади города, как правило, собирали ярмарку с кучей развлечений. Люди наряжались в разнообразные костюмы, устраивали спектакли прямо на улице, участвовали в различных конкурсах и смотрели кукольные представления.

Отдельной забавой считались кулачные бои. Они были распространены на территории современной России и обычно проходили на крепком ледовом покрытии реки или озера. Мужчины боролись голыми руками, потому что всевозможные вспомогательные средства были запрещены.

Считалось, что эта традиция будет способствовать обильному и качественному урожаю.

Также было принято в четверг ходить друг к другу в гости, отдыхать после масштабных гуляний и есть вкусную еду, чтобы восстановить силы. Все садились за широким столом и лакомились блинчиками и варениками с сыром. Отсюда и название – Широкая Масленица.

Несмотря на бои "стенка на стенку", в четверг было принято разрешать все конфликты и споры. Это был день примирения, а в воскресенье все окончательно прощали друг друга, чтобы начинать Великий пост в гармонии.

В конце концов, именно в четверг уже начинали делать соломенное чучело, которое сожжется по окончании Масленицы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно называть праздник, Масниця или Масляна, и чем отличаются украинские традиции от российских.

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