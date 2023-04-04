Благовещение Пресвятой Богородицы: история праздника, традиции и приметы

Православная церковь ежегодно отмечает 7 апреля праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – один из 12 самых больших религиозных праздников года. В этот день также отмечают именины Мария, Иосиф, Тихон, Савва, Василий, Гаврило, Устим, Феодосий, Пелагея.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории и значении праздника. Также с Благовещением связано много традиций и примет – о них читайте дальше.

Что празднуют на Благовещение

Праздник установлен в честь события, описанного в Евангелиях. В этот день перед Богородицей явился архангел Гавриил и сообщил ей, что через 9 месяцев она родит сына божьего – Иисуса Христа. Он обратился к ней словами: "Радуйся, благословенная. Господь с тобой", имея в виду, что принес ей хорошую новость. Такая ответственность сначала испугала девушку, но впоследствии она приняла волю всевышнего, произнеся в ответ: "Так будет Мне по слову твоему".

На символическом уровне, послав людям своего сына через благочестивую деву, бог дал возможность искупить первородный грех и заслужить прощение. Для христиан праздник является символом надежды, постоянного присутствия бога и искупления грехов. Само название праздника при этом происходит от фразы "благая весть".

Традиции Благовещения

В праздник было принято выпускать в небо голубей. Считалось, что они могут долететь до самих ангелов и рассказать им обо всем хорошем, что было сделано и произошло через год.

Также считается, что вознесенные в этот день молитвы обладают особой силой, ведь небеса на Благовещение открыты. В ответ можно получить значительную помощь высших сил.

Из-за календарной близости Благовещения к весеннему равноденствию в праздник также призывали весну. Еще с дохристианских времен сохранилась традиция разжигать в этот день костры, чтобы прогнать зиму и холода. В огне сжигали всякий хлам и старые вещи. А также надеялись, что он заберет болезни и невзгоды.

На Благовещение можно устроить постное застолье. При этом ограничения в еде в этот день получают небольшое послабление – разрешается есть рыбу, растительное масло и выпить бокал вина. Впрочем, если праздник выпадает на Страстную неделю, то послабления тогда нет.

Запреты на Благовещение

Поскольку это один из двунадесятых праздников, то в Благовещении под запретом находится всякая домашняя работа – тяжелая и не очень. Также нельзя заниматься рукоделием.

Благовещение не подходит для заключения брака. Праздник чествует непорочность и безгрешность, отказ от мирского ради высшей цели, к тому же обычно выпадает на Великий пост.

Не желательно давать в этот день взаймы, а также ссориться, употреблять брань и ругать детей. Помыслы в великий день должны быть чисты, как и слова.

Народные приметы Благовещения

Конечно, в этот день предсказывали и погоду. В частности, приметы утверждали следующее:

ветер и утренний туман – к хорошему урожаю;

солнце встает при ясном небе – весна наступит рано;

ласточки до сих пор не прилетели – наоборот, задержится и будет холодной;

мало звезд в небе – куры будут плохо нести яйца;

мороз в этот день - к хорошему урожаю огурцов;

если случится гроза – это предвещает теплое лето и много орехов;

теплая погода обещает хороший улов рыбы на весь год.

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