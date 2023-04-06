Благовещение-2023: как красиво поздравить близких на украинском. Видео

Уже 7 апреля православные христиане отмечают праздник Благовещения. Церковь чествует день, когда архангел Гавриил возвестил деве Марии, что она родит Сына Божия. Праздник дает верующим надежду на лучшее, поэтому в этот день принято поздравлять друг друга и желать всяческих благополучий.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал красивые поздравления и открытки с пожеланиями к празднику. Отправляйте их своим близким.

Поздравления в стихах

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей –

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

Благу звістку Гавриїл

Приніс до Марії,

Богородицею їй бути, –

Матір'ю Месії.

Тож вітаю я тебе

З святом цим чудовим

Хай душа твоя цвіте

А життя буде вагомим!

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

Був день як день, зовсім звичайний:

Навколо була суєта,

І враз Архангел незвичайний

В Марії хату заліта.

"Радуйся, свята Маріє!

Господь Тебе благословив!" –

І про народження Месії

Посланець Божий сповістив!

Тож бажаю, щоб в любові

Й злагоді ви жили,

Віру в серці берегли,

І добро творили.

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла і образи

Хай Господь захистить.

Поздравления в прозе

У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від всього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров'я, душевного спокою і рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі!

***

Сьогодні – свято Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!

***

Вітаю з великим святом Благовіщення! Кажуть, що в цей день навіть птахи гнізда не в'ють, тож бажаю і тобі духовно відпочити!

Хочу привітати тебе з великим православним святом – з Благовіщенням. Нехай благодать Діви Марії і Господа завжди допомагає тобі, береже тебе від злого, від бід і нещасть, від усього поганого і обдарує тебе своєю любов'ю, добротою і небесним теплом.

***

Світле і чисте свято Благовіщення Пресвятої Богородиці нехай огорне ваш будинок теплом і ласкою. Моліться сьогодні особливо щиро, Богоматір обов'язково почує вас і подарує здоров'я, достаток і добробут. Добра і щастя вам!

Прийми від мене найкращі побажання у світлий день Благовіщення! Хай радісне і щасливе життя буде щедрим на тепло і добро, хай все трапляється вчасно і з благословення Божим, і нехай поруч з тобою будуть тільки найближчі люди!

***

Вітаю тебе з Благовіщенням і хочу побажати ніколи не сумувати, не перейматися через дрібниці, цінувати своїх близьких і частіше тішити їх благими звістками. Нехай настрій буде відмінним, а душа співає від радості й передбачення приємних подій!

СМС с поздравлениями к Благовещению

Навкруги лиш чути дзвін,

Всіх вітає з святом він.

Благовіщення прийшло –

Хай пропаде всюди зло.

***

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров'я принесе,

Нехай Господь благословить,

І за все винагородить.

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

З Благовіщенням вас я вітаю!

Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.

Щоб ваші помисли лиш чисті були,

І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти добре знай!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Вербного воскресенья в Украине.

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