Алексея Рыбного: что нельзя делать 25 февраля, чтобы не навлечь беду

25 февраля православные верующие чтят память Митрополита Алексея и Мелетия Антиохийского. В этот день в 1871 году родилась выдающаяся поэтесса, писательница и переводчица Леся Украинка.

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День ангела отмечают Алексей, Мелетий, Мария, Евгений, Антон. Об основных традициях и верованиях 25 февраля читайте в материале OBOZREVATEL.

День Алексея и Мелетия

Мелетий был епископом Севастийским в Армении и архиепископом Антиохийским. Он отличался кротким и добрым характером, проповедовал милосердие и другие христианские добродетели.

Когда правителем стал Юлиан Отступник, Мелетия отправили в изгнание. Долгое время он прятался в тайных приютах. В 363 году император Йовиан разрешил Мелетию вернуться. В этот период архиепископ написал трактат "Изложение веры", чем способствовал распространению христианства во многих странах.

В 380 г. состоялся Второй Вселенский Собор, на котором председательствовал святитель Мелетий. Именно во время Собора архиепископ, благословив народ, отошел в мир иной.

Митрополит Алексей родился в 1292 году в семье выходцев из Черниговского княжества. По легенде, в двенадцатилетнем возрасте он услышал голос Божий во сне, открывший будущему святителю его и высокое предназначение. С того дня Алексей стал часто посещать церковь и уже через 3 года стал монахом. Алексея считают чудотворцем.

Приметы и суеверия

По погоде на Алексея предсказывали, каким будет лето. Если 25 февраля поля накрыли туман – лето будет влажным и дождливым. Вьюга также предсказывает много осадков в летние месяцы.

А если на Алексея холодный день – скоро следует ожидать прихода весны, тепло будет ранним.

Звездное небо – вестник богатого урожая в августе. С крыш свисают длинные сосульки – щедро уродят овощи на огороде.

Алексея еще называют Рыбным, потому что в этот день на стол ставили блюда из рыбы.

А еще 25 февраля крестьяне выносили посевные семена на улицу. По приметам, так семена "закалятся" и умножится урожай.

Наши предки заметили, что в этот день нельзя давать деньги в долг, заниматься тяжелой работой и злословить. А еще не рекомендовали ходить вечером в гости.

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