С Прощеным воскресеньем: как попросить прощения у близких в стихах и прозе
Уже в это воскресенье веселую Масленицу увенчает Прощеное воскресенье. Это особый праздник, когда люди пытаются заявить, что осознали свои ошибки и примириться со всеми, кого обидели. Смысл этого действа в ритуальном очищении души перед Великим постом и праздником Пасхи.
По народной традиции прощения нужно просить трижды. После первых двух раз ответ должен быть: "Бог простит", и только на третий можно услышать: "Бог простит, и я прощаю".
Также OBOZREVATEL собрал разные варианты поздравлений с этим праздником, которые можно, например, отправить людям, которые сейчас не рядом с вами. Главное правило – просить прощения искренне и от души.
Я зовсім не соромлюся
Прощення попросити,
Адже якщо нема образи —
На світлі легше жити.
Всіх цієї неділі
Господь велів прощати,
Творити добро і світлом
Життя наше прикрашати.
***
Непомітно день за днем
Тихесенько ми живемо
Й уваги не звертаємо,
Як близьких ображаємо,
Дано в році нам день цілий —
Тихий, світлий і недільний,
Щоб пробачення попросити
І образи відпустити.
***
Нехай, мов полум’я, прощення
Спалить все зло й тягар образ.
І хай не буде важко в серці,
Душа хай не болить у нас.
Неділя Прощена дарує
Нам надію на мир та любов.
Всі помилки Господь нам прощає,
Виливаючи свою милість знов.
Нехай добро множиться в житті,
Душу нехай наповнює тепло,
Нехай для смутку не буде причини
І завжди буде в душі тепло!
***
Я від душі прошу пробачення
За біль, відчай і рани,
Необережні слова,
За всі помилки і обмани!
Почнімо все спочатку,
Без сліз і без образ,
І в наших душах щастя
Поселиться ураз.
С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!
***
В Прощенное воскресенье я искренне прошу меня простить. Прошу оставить все плохое в прошлом, прошу не вспоминать о ссорах и оскорблениях, прошу не жалеть и не унывать. Желаю, чтобы в сердце жило счастье, чтобы душа была исполнена гармонии и вдохновения, чтобы любимые и дорогие сердцу люди всегда были рядом с тобой.
***
Умение прощать и просить прощения присуще истинному христианину. Пусть в этот прекрасный день оно будет с тобой! С Прощенным воскресеньем!
***
В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды, ссоры, слова останутся в прошлом! За все ошибки, грубость и неприятные разговоры извините, и да простит вас Бог!
***
Я прошу прощения у тебя за все прегрешения, которые тебя оскорбили или разочаровали. Тебе же дарю свое прощение. Пусть Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пусть ангелы освещают твой жизненный путь ярким светом.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Прощеного воскресенья в Украине.
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