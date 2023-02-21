С Прощеным воскресеньем: как попросить прощения у близких в стихах и прозе

Уже в это воскресенье веселую Масленицу увенчает Прощеное воскресенье. Это особый праздник, когда люди пытаются заявить, что осознали свои ошибки и примириться со всеми, кого обидели. Смысл этого действа в ритуальном очищении души перед Великим постом и праздником Пасхи.

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По народной традиции прощения нужно просить трижды. После первых двух раз ответ должен быть: "Бог простит", и только на третий можно услышать: "Бог простит, и я прощаю".

Также OBOZREVATEL собрал разные варианты поздравлений с этим праздником, которые можно, например, отправить людям, которые сейчас не рядом с вами. Главное правило – просить прощения искренне и от души.

Я зовсім не соромлюся

Прощення попросити,

Адже якщо нема образи —

На світлі легше жити.

Всіх цієї неділі

Господь велів прощати,

Творити добро і світлом

Життя наше прикрашати.

***

Непомітно день за днем

Тихесенько ми живемо

Й уваги не звертаємо,

Як близьких ображаємо,

Дано в році нам день цілий —

Тихий, світлий і недільний,

Щоб пробачення попросити

І образи відпустити.

***

Нехай, мов полум’я, прощення

Спалить все зло й тягар образ.

І хай не буде важко в серці,

Душа хай не болить у нас.

Неділя Прощена дарує

Нам надію на мир та любов.

Всі помилки Господь нам прощає,

Виливаючи свою милість знов.

Нехай добро множиться в житті,

Душу нехай наповнює тепло,

Нехай для смутку не буде причини

І завжди буде в душі тепло!

***

Я від душі прошу пробачення

За біль, відчай і рани,

Необережні слова,

За всі помилки і обмани!

Почнімо все спочатку,

Без сліз і без образ,

І в наших душах щастя

Поселиться ураз.

С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!

***

В Прощенное воскресенье я искренне прошу меня простить. Прошу оставить все плохое в прошлом, прошу не вспоминать о ссорах и оскорблениях, прошу не жалеть и не унывать. Желаю, чтобы в сердце жило счастье, чтобы душа была исполнена гармонии и вдохновения, чтобы любимые и дорогие сердцу люди всегда были рядом с тобой.

***

Умение прощать и просить прощения присуще истинному христианину. Пусть в этот прекрасный день оно будет с тобой! С Прощенным воскресеньем!

***

В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды, ссоры, слова останутся в прошлом! За все ошибки, грубость и неприятные разговоры извините, и да простит вас Бог!

***

Я прошу прощения у тебя за все прегрешения, которые тебя оскорбили или разочаровали. Тебе же дарю свое прощение. Пусть Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пусть ангелы освещают твой жизненный путь ярким светом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Прощеного воскресенья в Украине.

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