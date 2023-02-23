Почему нельзя выжимать чайные пакетики после заваривания: испортит самый качественный напиток

Изобретение одноразовых чайных пакетиков существенно упростило жизнь любителям ароматного напитка. С тех пор необходимость держать и ухаживать за большим количеством посуды для заваривания отпала, а утилизация отходов стала значительно проще. Но у любителей крепкого чая появилась новая довольно плохая привычка. Именно для них рассказываем, почему нельзя выжимать чайный пакетик в чашку.

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Как пишет издание Sante Plus, с помощью отжима пакетика обычно избавляются от лишней воды, чтобы не оставлять на поверхностях (столах, столешницах) пятен чая, а также делают напиток крепче. Но это может нанести вред вкусу.

Известно, что в чайных листьях содержится много полифенолов, в частности катехинов. Они являются мощными антиоксидантами и защищают организм от воспалений, помогают снизить вес и даже могут уменьшить риск развития рака. Также к этой группе относится дубильное вещество теотанин, которого тоже много в чае. Именно он придает напитку его терпкий вкус.

Если выжать в чашку чайный пакетик, уровень теотанина резко повысится, из-за чего нарушится баланс вкуса. Чай станет терпким и даже горьковатым или кисловатым. Это также может сигнализировать о том, что концентрация вещества стала слишком большой и пользы не принесет.

Чтобы правильно заварить чай, получив от него все полезные вещества и обеспечив идеальный вкус, нужно знать, водой какой температуры нужно заливать листья или пакетик и как долго выдерживать заварку. Для разных сортов эти показатели отличаются:

зеленый чай – 70 градусов и 3 минуты;

черный чай – 90-95 градусов и 4 минуты;

белый чай – 85 градусов и 7-20 минут;

улун – 85 градусов и 5 минут;

ройбуш – 90-95 градусов и 5 минут.

После того как напиток настоится, пакетик лучше выбросить и наслаждаться сбалансированным вкусом любимого чая.

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