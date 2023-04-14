Нужно ли мыть упакованную зелень: ответ категоричен

Готовые салатные смеси или порционная зелень, которую продают в супермаркетах, очень удобный выбор – просто открываешь упаковку и блюдо готово. Но не утихают дискуссии вокруг того, нужно ли ее мыть перед употреблением.

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OBOZREVATEL рассказывает, что говорят по этому поводу специалисты. Они провели исследование таких продуктов и дали окончательный ответ.

В первую очередь нужно обратить внимание на упаковку. Если она содержит предупреждение, что зелень мытая, ее можно считать относительно безопасной и употреблять непосредственно из пакета. Но при этом результаты детального изучения таких продуктов показали, что они все же содержат определенное количество бактерий и загрязнений, поэтому эксперты советуют все же промывать перед употреблением и их.

В частности, лучше так делать из-за того, что в пакете, в котором транспортируют фасованную зелень, возникает влажная среда, благоприятная для развития микроорганизмов. Так что попадание одного микроба может обернуться полноценным загрязнением.

В общем, диетологи называют зелень одним из самых ценных дополнений к рациону. Как правило, она очень богата питательными веществами. Так петрушка содержит большую дозу витаминов группы В, А, РР, Е, железа, натрия, кальция, фосфора, магния, цинка, а также является источником бета-каротина. Порция руколы обогатит ваш ужин суточной дозой витамина К и большим количеством витаминов А, Е, В и С, магнием, кальцием, марганцем, железом и фосфором. К тому же руккола оказывает хорошее влияние на процесс пищеварения.

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