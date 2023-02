Какие привычки 'крадут' молодость: старение ускорится в разы

То, что молодость кожи можно поддерживать изнутри, потребляя достаточно жидкости, давно не секрет. Но диетологи предупреждают, что для повседневного потребления подойдет далеко не любой напиток. Поэтому важно знать, какие привычки воруют молодость, если речь идет о питье.

Издание Eat This, Not That опросило специалистов по нутрициологии и составило список из шести плохих привычек. Они существенно ускорят старение кожи.

Вы не добавляете клетчатку в питательные напитки

Натуральный сок считается хорошим выбором для поддержания здоровья, ведь содержит множество витаминов и питательных веществ. Но один важный компонент из него во время отжима удаляется. И это клетчатка. Потребление достаточного количества клетчатки важно в процессе замедления старения – оно снижает риски возрастных заболеваний и уменьшает количество маркеров воспаления и стресса в организме. Поэтому лучшей альтернативой фрешам станут смузи из цельных фруктов, овощей и ягод. Такой напиток будет содержать все то же, что и сок плюс много клетчатки. Также его вкус можно улучшать молоком – животным или растительным – и добавлять разные вкусные ингредиенты в коктейль.

Вы пьете мало воды

Вода является основным растворителем, нужным для всех здоровых действий в организме. В том числе процесса регенерации кожи. Нехватка воды нарушает этот баланс. А хроническое обезвоживание ускоряет старение и способствует развитию хронических заболеваний. Поэтому обычная чистая вода является самым лучшим напитком для сохранения молодости. В топ-3 также входят несладкие чай и кофе.

Вы потребляете слишком много сладких газированных напитков

В углекислоте самой по себе большого вреда нет, а вот сахар, который добавляют в сладкие шипучие напитки – фактор большого риска. Он приводит к увеличению веса и стимулирует выработку плохого холестерина, а это провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Более того, чрезмерное потребление сахара способствует ускоренному старению клеток организма. Также это может послужить стимулом к развитию аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка и ревматоидный артрит. Если вам хочется "шипучки", лучше выпейте газированную минералку или добавьте в нее немножко свежевыжатого сока.

Вы предпочитаете пакетированные соки

Как и газированные напитки, пакетированные соки содержат много добавленного сахара. Он работает как консервант и обеспечивает приятный вкус. Американская ассоциация исследования рака провела исследование потребления пакетированных соков и пришла к выводу, что люди, употреблявшие два или более стакана такого напитка в день, имели более высокий риск преждевременного старения, чем те, кто выпивал только один такой сок в неделю. Нутрициологи советуют любителям подобных напитков заменять их домашними лимонадами.

Вы полагаетесь на искусственные подсластители

Хорошей альтернативой обычному газированному напитку может показаться его диетический аналог на искусственных подсластителях, не содержащих калорий. Но исследования показывают, что любители такой альтернативы не только не теряют вес, но часто даже перебирають по калоражу. Кроме того, исследования на животных показали, что искусственные подсластители могут негативно повлиять на микробиом в кишечнике, что провоцирует различные расстройства пищеварения и усвоения веществ. А это тоже отрицательно сказывается на здоровье кожи.

Вы употребляете алкоголь

Чрезмерное потребление алкоголя очень характерно сказывается на внешности, причем не в лучшую сторону. К тому же, состояние опьянения приводит к падениям и переломам, которые могут иметь более разрушительные последствия с возрастом. Врачи также связывают алкоголь с развитием некоторых видов рака, болезнями печени и вымыванием кальция из костей, что ускоряет развитие остеопороза у женщин, а также усугубляет проблему диабета и высокого давления. Всё это никак не способствует сохранению молодости.

