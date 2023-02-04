Дерматологи назвали три напитка, которые провоцируют появление морщин

Одним из главных секретов молодости кожи является ее увлажненность. Сухая кожа выглядит тусклой и на ней быстро образуются морщинки. И наоборот, наполненная влагой она дольше остается упругой и сияет. Соответственно для поддержания здоровья кожи так важно пить. Но не каждый напиток в этом случае пойдет на пользу.

Видео дня

Так опрошенные изданием She Finds дерматологи назвали три напитка, которые не только не насыщают организм влагой, но и наоборот – приводят к обезвоживанию. Злоупотребление ими ведет к быстрому старению кожи. Вот эти напитки. И советы, чем их можно заменить.

Кофе

Кофе прежде всего ценят за его тонизирующие свойства. Но вместе с тем кофеин считается одним из главных виновников преждевременного старения. Он оказывает мочегонное действие и при чрезмерном употреблении вымывает из организма больше воды, чем вы выпиваете вместе с кофе. А это ускоряет образование морщин.

Любителям кофе дерматологи советуют заряжать себя любимым напитком только утром, а ближе ко второй половине дня предпочесть зеленый чай без кофеина. Он тоже прекрасно тонизирует, но при этом содержит антиоксиданты и полифенолы, замедляющие старение кожи. Вдобавок зеленый чай полезен для пищеварения и несколько ускоряет метаболизм, поэтому это хороший выбор для здоровья в целом.

Газированные сладкие напитки

Вдобавок к кофеину кола и другие сладкие газированные воды содержат огромное количество сахара. Сахар обезвоживает кожу и может обострить проблему акне. Избыток сахара также плохо влияет на метаболизм и приводит к излишнему весу.

Если вам все же хочется сладкого по вкусу газированного напитка, диетологи советуют обратить внимание на домашние лимонады и комбучу. Фрукты можно настаивать на минералке с газом – так вы сможете наслаждаться приятными пузырьками, а натуральный сок в составе лимонада станет источником витаминов и полезных веществ. В свою очередь, комбуча, также известная как чайный гриб, насыщается углекислым газом в процессе ферментирования сладкого чая. Сахар при этом разрушается и превращается в натуральные кислоты, витамины группы В и РР и другие полезные вещества. При этом напиток также является богатым источником полезных бактерий для кишечника. Ну и комбучу также можно ставить на двойную ферментацию с фруктовыми соками, что придаст ей оригинальный яркий вкус.

Алкоголь

Самым большим злом из троицы вредных для кожи напитков является именно алкоголь. Он вымывает воду из организма быстрее всего, лишая его важных электролитов. Именно поэтому отправляющимся на вечеринку врачи советуют напиться воды перед выходом и потом употреблять ее после каждого бокала, рюмки или коктейля.

Заменять спиртное дерматологи рекомендуют кокосовой водой. Она не только не вымывает электролиты, но и обогащает организм калием и магнием, помогающими поддерживать водный баланс. Также этот напиток обладает высоким уровнем антиоксидантов, помогающих защитить кожу от преждевременного старения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как может повредить молодости кожи привычка делать много селфи.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.