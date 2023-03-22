Большие перемены или конкуренция: гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака

Раков ждут большие перемены, они могут найти новое хобби. Водолеи столкнутся с конкуренцией.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 22 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня придется отстаивать свои права и границы, причем очень решительно, ведь кто-то будет пытаться сместить вас как можно дальше, свергнуть с должности, отобрать полномочия или еще каким-то образом скомпрометировать.

Телец

Не беспокойтесь о том, что вам кажется, что нет выбора. На самом деле, это большая иллюзия, ведь если успокоиться и все трезво проанализировать, окажется, что вариантов у вас больше чем достаточно. И вы можете выбирать себе наиболее выгодные.

Близнецы

Даже ежедневная привычная работа сегодня может превратиться в праздник и сделать вас счастливыми, ведь открываются новые горизонты, новые пласты, которые вам интересно будет раскапывать и исследовать.

Рак

В поисках чего-то нового и интересного, вы можете легко увлечься новыми направлениями, в работе или в ваших увлечениях. Потому что ходить по одним и тем же тропам хоть и удобно, но уже становится неинтересно, так что вы начинаете понемногу погружаться в новые темы, хобби, технологии.

Лев

Вы снова оказываетесь будто в вечном дне сурка, когда изо дня в день повторяются привычные ситуации, когда вы совершаете привычные движения, встречаетесь с одними и теми же людьми, обсуждаете одни и те же проблемы, и так по кругу. Надоело, но менять пока ничего не хотите.

Дева

Получаете больше славы и популярности, которые вы должны превратить в деньги. Ведь вселенная вам дает возможность стать знаменитыми, а вот о том, как это монетизировать, вы уже должны позаботиться сами.

Весы

Сейчас должна осуществиться какая-нибудь ваша очень важная мечта. Но радость от этого продлится не слишком долго, ведь у вас на подходе еще немало целей, которые нужно будет воплощать, так что вы беретесь за дело буквально сегодня.

Скорпион

Благоприятное время для того, чтобы обращаться с разными проблемными вопросами в государственные органы, официальные учреждения. И есть большая вероятность того, что ваши дела будут рассмотрены и решены в вашу пользу.

Стрелец

Категорически не стоит прятаться за спинами других, притворяться скромностью и преуменьшать свои заслуги. Ваши человеческие качества, опыт и профессионализм достойны того, чтобы о вас узнали все и отдали вам должное.

Козерог

Отнеситесь сегодня к себе бережно, не перенапрягайтесь. И найдите даже среди достаточно насыщенного событиями и трудом рабочего дня немного времени и для себя. Желательно погулять на свежем воздухе, посмотреть на пробуждение природы.

Водолей

Можете внезапно понять, что ваши коллеги превратились в конкурентов. А вы так легко делились с ними своими идеями и даже искренне помогали. Впрочем, ничего удивительного, вы настолько успешны, что вам подражают.

Рыбы

Добавьте сегодня в вашу ежедневную рутину немного специй, отважитесь попробовать что-то новое и необычное, пойти по новым маршрутам, отведайте что-нибудь экзотическое, встретитесь с незаурядными и даже эпатажными личностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредоточиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.