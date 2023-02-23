Три знака зодиака ждут проблемы в марте: гороскоп

Март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя планета Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

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По словам астрологов, трех знаков зодиака в марте будут ждать проблемы. Но не все так критично – настойчивость, стойкость и терпение помогут побороть трудности, получить важный опыт и с восстановленными силами войти в новый этап жизни.

Рак

Вам нужно лучше контролировать свои эмоции. Ход марта будет зависеть, прежде всего, от того, научитесь ли вы сдерживать свою чувствительность. В некоторых случаях это может стать поводом к сложной ситуации, которая может выйти из-под контроля.

Итак, самообладание является решающим качеством первого весеннего месяца. Но не впадайте в пессимистические настроения и не начинайте искать виновных. Не устраивайте драму. Трудности временные, всегда есть свобода действий и способы переломить ситуацию. Не чувствуйте себя слабыми и беспомощными – все в ваших руках.

По словам астрологов, столкновения Венеры и Плутона превратят личную жизнь Раков в марте в настоящую игру терпения. Попытайтесь честно и открыто поговорить с партнером, чтобы избежать конфликтов.

Стрелец

Для Стрельцов первый весенний месяц принесет мало позитива. Особенно это касается конфликтов. В марте Стрельцы будут иметь много конфликтных ситуаций, и не всегда они смогут выходить победителями из столкновений.

Именно ссоры и недоразумения помешают Стрельцам в реализации устремлений. Этот месяц не будет способствовать новым знакомствам, путешествиям, учебе. Вы просто не будете иметь душевного покоя.

В конце концов вы можете закрыться в себе, а друзья и коллеги возмутятся вашей невнимательностью. Вас сочтут эгоистическими, отдаленными или даже слишком свободными. Стрельцам весной следует обязательно обрести гармонию и баланс.

Водолей

Водолеям в марте все покажется сложным. Астрологи говорят, что март, пожалуй, будет самым болезненным месяцем года.

Вы будете скучать по прошлому, поэтому вам будет тяжело выполнять даже ежедневную рутинную работу. Трудно будет двигаться к достижению целей, ведь вы не сможете полностью оценить преимущества настоящего момента и увидеть в жизни хоть что-то положительное.

Кроме того, есть вероятность разрыва с любимым человеком. Вам следует искать спасительного исцеления души и разума. Водолеи – очень независимый и выносливый знак, они справятся с проблемами. И даже когда их отношения будут разрушаться, Водолеи смогут смириться с ситуацией и стать на ноги.

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