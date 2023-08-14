Правила речевого этикета: как показать свою воспитанность в беседе

Речевой этикет – это совокупность норм, помогающих показать вежливость и воспитанность. Каждая ситуация требует применения тех или иных правил, независимо от того дружественная это беседа или деловая.

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Сложившиеся в обществе правила языкового этикета помогут вести успешную беседу и произвести хорошее впечатление. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут справиться с этим.

Еще с детства нас учат вежливо и с уважением относиться к окружающим и языковой этикет – это важная часть воспитания.

Каждый день необходимо начинать со слов "Доброе утро" с теми, с кем вы проживаете. При встрече знакомого следует сказать: "Привет" или "Добрый день" ;

Отвечая на телефонный звонок, спокойным голосом говорите: "Алло", "Слушаю" или "Да" ;

или ; Если вы хотите выразить благодарность, то обязательно употребляйте слово "Спасибо" , а чтобы извиниться перед человеком, можно сказать: "Простите" или "Прошу прощения" ;

, а чтобы извиниться перед человеком, можно сказать: или ; Если вы сидите с друзьями и кто-то чихнул, то обязательные пожелайте человеку здоровья и скажите "Будь здоров/здорова" ;

; Прощаясь с людьми, употребляйте следующие словосочетания: "Всего хорошо", "До завтра" или "Увидимся" ;

К старшим или незнакомым людям принято обращаться на "Вы" , а "ты" можно говорить друзьям или сверстникам;

, а можно говорить друзьям или сверстникам; Будьте спокойны и сдержанны во время разговора. Не стоит кричать, сильно жестикулировать и перебивать собеседника;

Нужно очищать свою речь и избегать слов-паразитов: "ну", "короче", или "типа".

Правила речевого этикета зависят от событий, обстоятельств и места. Поэтому нужно знать, где уместно использовать то или иное правило.

Но соблюдение общепринятых норм никогда не навредит вам. Это поможет завести приятный и интересный разговор.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, где рассказывал, когда можно не уступать место в транспорте.

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