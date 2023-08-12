Когда можно не уступать место в транспорте: что говорит этикет

Нас с детства учат уступать место общественному транспорту людям, которым может быть сложно ехать стоя – беременным женщинам, пожилым людям, родителям с маленькими детьми на руках. Но правила этикета указывают, что этот жест вежливости уместен не всегда.

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OBOZREVATEL поинтересовался нюансами. И рассказывает, когда молодой человек может не уступать место.

Плохое самочувствие

Недомогание может возникать и в молодом возрасте. Сильную головную боль или боль в спине, головокружение и высокое артериальное давление сложно переносить на ногах, даже когда тебе 25. В таком случае нужно вежливо сообщить об этом человеку, который требует от вас встать.

Беременность

Первые три месяца беременности женщина может испытывать токсикоз – тошноту и головокружение, затем начинаются боли в спине и тяжесть в ногах и другие проблемы. И хотя беременность не болезнь, требовать от женщины в положении встать не стоит.

Тяжелый или габаритный багаж

Здесь все просто – если человек везет какой-то габаритный или тяжелый предмет (а то и два в одном) для всех будет безопаснее, если он будет ехать сидя. В таком случае ему будет удобнее держать этот багаж, он не выпадет на резком повороте и никого не травмирует.

Усталость

Скандалить и требовать, чтобы молодой человек уступил место, аргументируя это тем, что он не может быть уставшим в это время суток, не стоит. Вы никогда не знаете, откуда он возвращается. Возможно, это была тяжелая и продолжительная смена на работе, возможно, посещение больного родственника – вариантов множество.

Рассеянность

У молодых людей проблем не меньше, чем у пожилых. И иногда они могут так сильно погружаться в мысли о том, как с ними справиться, что просто не замечать ничего вокруг. Вряд ли вы встретите приветливую реакцию, если выдернете человека из раздумий попыткой начать с ним ссору.

Вежливость против невоспитанности

В конце концов, молодой пассажир общественного транспорта может быть недостаточно хорошо воспитанным. Что ж, закона, который обязывал бы его уступать место в транспорте, не существует, поэтому предъявлять такие требования оснований тоже нет. Следовательно, и причины для скандала. К тому же, вежливая просьба, скорее всего, с большей вероятностью получит положительный ответ, чем претензия. Победить невежливость можно только вежливостью.

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