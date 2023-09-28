Правила этикета: самая большая застольная ошибка, которую допускают большинство из нас

Знание и соблюдение правил этикета поможет предотвратить возникновение неудобных ситуаций. Этикетные нормы изменяются в зависимости от эпохи, поэтому некоторые нюансы, строго соблюдавшиеся еще несколько десятилетий назад, сейчас считают устаревшими.

Однако есть универсальные правила этикета, присущие большинству культур. Издание Woman аnd Home рассказало об одной ошибке, которую часто допускают за столом, даже не догадываясь, что такое поведение является грубым моветоном.

Есть некоторые негласные правила, которые необходимо соблюдать независимо от того, это ужин с друзьями, званый обед или деловой бизнес-ланч.

Джейн Уизерс, преподавательница обеденного этикета из Флориды, дала несколько советов по основным правилам поведения за столом. По ее словам, она слишком часто видит одну грубую ошибку.

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Джейн изучала этикет в Кембриджском университете и знает все о правильных манерах представителей высшего мира. Она рассказала, что самая застольная ошибка заключается в том, что люди начинают есть до того, как все остальные блюда поданы на столе.

Правило кажется обыденным, но не все были воспитаны в одинаковых условиях. Не начинайте накладывать на тарелку еду, пока стол не будет полностью сервирован.

Есть также много других правил, которые следует соблюдать во время большого застолья или делового обеда.

Нельзя оставлять грязные столовые приборы на столе – их следует положить на тарелку.

Не стоит, наколов кусок мяса, маленькими кусками откусывать его из вилки, поставив локти на стол.

Не следует слишком низко склоняться над тарелкой, "разгребая" еду – нужно держать осанку.

Нельзя есть с открытым ртом, чавкать или набивать полный рот еды.

Обедая в компании (на деловом приеме, на корпоративе или даже с друзьями) не нужно слишком спешить и разговаривать с полным ртом. Лучше придерживаться общего темпа.

Нельзя грубить обслуживающему персоналу и проявлять превосходство.

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