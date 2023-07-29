Кто должен платить в ресторане: как решить дилемму с точки зрения этикета

Ресторанный этикет иногда вызывает множество вопросов. Когда уместно предлагать разделить счет, а в каких случаях каждый должен платить за себя? Кто оплачивает стоимость блюд, если руководитель или коллеги приглашают на обед? Как вести себя на первом свидании?

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Знание правил этикета позволяет чувствовать себя комфортно и уверенно в любых ситуациях. OBOZREVATEL собрал лучшие советы по правилам оплаты счета в кафе или ресторане.

Кто должен платить на деловой встрече с коллегами

Если вы идете с коллегами на деловую встречу или собираетесь в кафе, чтобы обсудить рабочий вопрос, обычно каждый платит сам за себя.

Если руководитель приглашает на деловую встречу

Представьте ситуацию: руководитель хочет обсудить с вами рабочие проекты и приглашает на обед в кафе. При этом из его уст прямо и отчетливо звучит: "я вас приглашаю". Согласно правилам этикета, в таком случае платить должен руководитель.

Встреча с другом или знакомым

В рамках бизнес-этикета женщина может предложить оплатить счет коллеги-мужа – и это нормальное в западных странах явление. Если вы находитесь на равных и просто хотите проявить жест внимания к визави, можете у него об этом прямо спросить: "не будешь ли ты против, если я оплачу счет?". При этом не важно, какого пола ваш визави.

Первое свидание

Первое свидание – всегда волнующий момент, особенно когда дело доходит до оплаты счета. Здесь также действует правило "платит тот, кто пригласил", однако по правилам этикета мужчине не будет лишним спросить у спутницы, не против ли она, чтобы он ее угостил. Обычно на первом свидании платит мужчина, но женщина может предложить разделить счет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах ресторанного этикета, которые позволят не чувствовать себя некультурным за столом.

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