Правила этикета: как вести себя на свадьбе, если вы не пришли ее испортить

Свадьба – один из самых радостных праздников и прекрасная возможность повеселиться на торжестве. Однако иногда невоспитанные гости портят настроение молодоженам и превращают праздник в настоящий кошмар. Правила свадебного этикета определяют не только дресс-код, но некоторые организационные моменты.

Издание Narcity рассказало, нужно ли заранее отвечать на приглашение и можно ли приводить на свадьбу детей, не предупредив об этом. Эксперт по этикету Сюзи Фоссати, директор консалтинговой компании Avignon Etiquette, поделилась ценными советами.

Нужно ли отвечать на приглашение

Отвечать на приглашение нужно, если вы не уверены, сможете ли присутствовать. Сообщите об этом как можно раньше, ведь паре также следует рассчитывать бюджет в ресторане.

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Можно ли привести с собой еще кого-то

Приводить с собой друга, брата или партнера можно только в том случае, если об этом прямо указано в приглашении. Это может быть не имя конкретного лица, а просто примечание +1. Если вам очень хочется взять с собой близкого человека, сначала уточните об этом у пары.

Дети на свадьбе

Дети приносят радость и счастье, однако некоторые пары не желают, чтобы на их праздновании присутствовали малыши. Дети шумные, активные и непоседливые. Они могут заплакать в неподходящий момент. Возможно, тематика свадьбы не предполагает наличие детей (например, если церемония проходит в не слишком безопасном для детей месте: у водоема, на корабле и т.д.). Так что приглашать детей на свадьбу или нет – это личный выбор каждого. То, что вас пригласили на церемонию, еще не значит, что ваши дети тоже в списке гостей. Поэтому уточните об этом у новобрачных.

Правила дресс-кода

К выбору одежды следует подойти со вкусом, ведь обычно свадьба – это официальные мероприятия. Часто пара указывает в приглашении дресс-код. Женщинам не следует одевать белые платья, если этого не предусматривают правила дресс-кода. Также следует избегать нескромных нарядов – платьев со слишком открытой спиной или коротких мини. Избегайте всего, что неуместно привлекает внимание и выглядит очень откровенно.

Можно ли не дарить подарок

Если вы идёте на свадьбу, обязательно принесите подарок. Учитывайте все нюансы: и отношения с парой, и то, можете ли вы позволить себе большие затраты на дорогой презент.

Конечно, главное – внимание. Не стоит тратить последние деньги на подарки. Выходите из своих финансовых возможностей.

Тосты и речи

Дождитесь своей очереди произнести тост и поздравить молодоженов. Учитывайте контингент гостей и актуальность поздравления. От грубых шуток в адрес жениха или жениха стоит воздержаться. Вряд ли кому-то захочется слушать длинную 20-минутную речь, так что подготовьте лаконичные искренние слова заранее.

Телефонный этикет

Отложите телефон. Позже почитаете новости и прокрутите ленту в соцсетях. Наслаждайтесь праздником. Используйте телефон, чтобы сделать фото на память о прекрасном времени.

"На любых официальных событиях использование телефонов или любой электроники за столом должно быть строго запрещено. Фотографировать за столом также нежелательно", – подчеркнула Фоссати.

Алкогольный этикет

Не употребляйте слишком много алкоголя. Напиваться на свадьбе, как минимум, невежливо. Каждый знает свои пределы. Для кого-то одна или две рюмки могут быть хорошим началом, для другого человека это может быть максимальная порция. Пейте ответственно.

Ранее OBOZREVATEL публиковал основные правила, касающиеся алкогольного этикета.

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