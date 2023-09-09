Как нужно пить алкоголь: правила этикета

Алкогольный этикет – это сочетание технической и гастрономической составляющих. Техническая подразумевает знание правил подачи напитков, а гастрономическая заключается в умении совместить напитки с блюдами.

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OBOZREVATEL собрал правила алкогольного этикета, которые позволят вам чувствовать себя уверенно и в дорогом ресторане, и на корпоративе с коллегами или руководством. В сочетании с какими блюдами заказывают разные виды вин, что такое аперитив и как правильно разливать напитки – читайте в материале.

Правило заказа вин

Традиционно белые вина заказывают к рыбе или нежирному белому мясу, а красные – к красному мясу.

Розовые вина чаще всего заказывают к десертам или несладкой выпечке, а игристые – к фруктам, салатам или сладким блюдам.

Согласно алкогольному этикету, вина подают в следующей последовательности:

игристые вина – перед обычными;

белые вина – перед красными;

менее крепкие – перед винами большей крепости;

молодые вина – перед зрелыми;

сухие вина – перед десертными.

Правило заказа воды

Если вы сомневаетесь, можно ли заказывать воду, когда вы пьете алкоголь – можете смело заказывать. Это будет полезно и от обезвоживания и для спасения от опьянения.

Существует даже правило расчета (приблизительное): на бокал вина или шампанского можно заказать стакан негазированной воды.

Что пить на аперитив

Аперитивом называют слабоалкогольный напиток, подаваемый перед основным приемом пищи. В качестве аперитива подают: вермут, херес, ликеры, разнообразные коктейли, кампари. Нужна и закуска: бутерброды, орехи, сыры, лимоны и т.д.

Правила этикета в ресторане

Бутылки с алкоголем в ресторане открывают официанты, причем делать это они должны прямо у стола. Официант должен продемонстрировать бутылку, рассказать о деталях (год урожая, страна изготовления, сорт винограда), откупорить и налить алкоголь в бокалы.

Можно ли стрелять пробкой от шампанского

Громкий выстрел пробки от шампанского – точно не признак хорошего тона. Шипучие напитки нужно открывать тихо и осторожно.

Кто должен разливать напитки

Согласно правилам этикета, разливать напитки должны мужчины. Леди не должны наливать или подливать себе алкоголь самостоятельно.

Очередность наполнения бокалов

Собственный бокал следует наполнять в последнюю очередь. Сначала наливают старшим женщинам, потом – младшим, потом – всем мужчинам в этом же порядке. Именинник может стать "первым в очереди".

Можно ли наполнять бокалы до краев

По правилам хорошего тона, бокал следует заполнять белым вином примерно на две трети, а красным – не более чем на половину.

Как правильно держать бокал

Бокал держат исключительно за ножку, чтобы не оставлять жирные следы на стекле. Дамы должны промокнуть салфеткой губы, если они накрашены блеском или яркой помадой.

Правила поведения с гостями, не употребляющими алкоголь

Не заставляйте гостей пить. Не наполняйте их бокалы алкоголем без получения согласия. Алкогольный этикет полностью исключает принуждение. Штрафные бокалы – это об отсутствии воспитания. Не предлагайте их гостям, чтобы не показывать плохих манер.

Если вы не хотите употреблять алкоголь, вы не обязаны никому сообщать о причинах отказа. Не следует рассказывать о болезнях печени или других нюансах. Просто вежливо скажите "нет, спасибо" и попросите безалкогольный напиток.

Что такое дижестив

Дижестивом угощают в конце трапезы. Для этого выбирают более крепкий алкоголь: коньяк, бренди, виски, кальвадос и крепленые вина (например, портвейн или мадеру).

Дижестив – это не обязательная составляющая застолья, вы всегда можете от этого отказаться, попросив взамен чашку кофе или чая.

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