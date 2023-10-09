Правила этикета: как следует вести себя в общественном транспорте

Нигде так не пренебрегают правилами этикета, как в общественном транспорте. Каждый из нас хотя бы раз сидел рядом с пассажирами, которые кашляют, не закрывая рта, достают из сумок ароматные бутерброды с котлетами или громко разговаривают по видеосвязи.

Общественный транспорт является спасением для миллионов пассажиров, поскольку предлагает удобный и эффективный способ передвижения. Если бы каждый придерживался правил этикета, поездки были бы гораздо более комфортными. Как вести себя в общественном транспорте – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правило 1

Следите за личной гигиеной. Во время чихания или кашля обязательно прикрывайте рот и нос – но не ладонями. Не усложняйте жизнь сидящим рядом людям. Быстрая проверка собственной гигиены перед посадкой может сделать путешествие более приятным для всех.

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Правило 2

Снизьте уровень шума. Вы когда-нибудь сидели рядом с людьми, которые громко разговаривают, не обращая внимания на соседей? Такое поведение очень раздражает. Говорите потише и не отвлекайте других пассажиров. Не включайте музыку на смартфоне или других гаджетах – используйте наушники.

Правило 3

Старайтесь не употреблять пищу в салоне автобуса. Если другой возможности перекусить нет, убедитесь, что вы едите с соблюдением правил этикета: не сорите в салоне и не употребляйте слишком сильно пахнущую еду – это может мешать другим.

Правило 4

Уважайте личное пространство других людей. Не стоит закидывать ногу на ногу – так вы лишаете других пассажиров свободного пространства. Пользуясь общественным транспортом, убедитесь, что не занимаете слишком много места – другие пассажиры также заплатили за проезд и имеют право ехать в комфорте.

Правило 5

Будьте терпеливы. Задержки и очереди являются частью общественного транспорта. Оставайтесь терпеливыми и вежливыми, даже если все идет не по плану. Уважайте очередь. Не задерживайте других пассажиров при посадке и высадке. Толкание и агрессия приводят только к хаосу.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно кашлять в общественных местах.

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