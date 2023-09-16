Как правильно кашлять на людях: правила этикета, которые часто не соблюдают

Осень – сезон гриппа и простуд. Холодная дождливая погода и резкие перепады температур приводят к снижению иммунитета и всплеску сезонных заболеваний. Случаются довольно неприятные ситуации, когда на совещании рядом с коллегами или в общественном транспорте горло внезапно сдавливает приступ кашля.

Капли мокроты могут разлетаться на довольно значительные расстояния – до нескольких метров, а вирусы передаются именно воздушно-капельным путем. Оказывается, по поводу кашля в общественных местах также существуют правила этикета. Как правильно кашлять на людях и почему не следует пренебрегать правилами защиты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Если кашляете вы

Первое правило простуды состоит в самоизоляции. Если вы чувствуете симптомы болезни, обратитесь к врачу, чтобы выбрать правильный алгоритм лечения. При вирусных инфекциях нужно оставаться дома и максимально ограничить количество контактов с людьми, чтобы предотвратить распространение болезни.

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Если кашель застал вас в общественном месте, попробуйте следующие советы:

Носите с собой платок или салфетку и кашляйте в нее. Избегайте контакта с мокротой – сразу же выбросьте салфетку после использования. Если салфетки нет, можно на крайний случай прокашляться в изгиб локтя. Никогда не кашляйте в ладони – это приведет к распространению вируса. Если вы все-таки кашлянули в ладонь, при первой же возможности вымойте руки с мылом и используйте антисептик. Не забывайте о медицинских масках – их, вероятно, осталось много со времен пандемии коронавируса. Используйте и другие средства защиты органов дыхания.

Если кашляют рядом с вами

Представим неприятную ситуацию: вы оказались среди скопления людей, и кто-то начинает сильно кашлять. В таком случае необходимо:

по возможности держаться на максимальном расстоянии от кашляющего человека;

пользоваться маской или другими средствами защиты органов дыхания;

попытаться как можно быстрее покинуть людное место.

Кстати, одним из самых популярных народных средств от простуды считают чеснок. Его используют для профилактики и дают тем, кто уже заболел, чтобы облегчить течение ОРВИ. Но действительно ли чеснок поможет укрепить иммунитет и вылечить простуду – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о доказанном способе укрепить иммунитет и уберечься от простуды.

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