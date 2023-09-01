Правила этикета: как сделать кому-то деликатное замечание и не обидеть

Часто между вариантами "сделать кому-то деликатное замечание" и "тактично промолчать" мы выбираем последнее. Пятно на одежде, остатки пищи между зубами, неприятный запах изо рта, очень сильные духи, привычка слишком громко говорить или чавкать за столом – ситуации бывают разные, а иногда без замечания действительно не обойтись.

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Психологи советуют говорить прямо, но вежливо: "Простите, не хочу вас (тебя) обидеть, но…". OBOZREVATEL разбирался, правильна ли такая формулировка в соответствии с правилами этикета и как тактично сделать деликатное замечание собеседнику.

Правило 1: без намеков

Лучше прямо и тактично сделать человеку замечания, чем прибегать к намекам, которые могут быть очень обидными. К примеру, не нужно дарить коллеге дезодорант, даже если его одежда постоянно пахнет потом. Не предлагайте жевательную резинку, если у собеседника есть неприятный запах изо рта. Иногда намеки могут остаться непонятными, но в большинстве своем они оскорбляют гораздо больше, чем правда.

Правило 2: о личном – наедине

Делайте щепетильные замечания только когда окажетесь наедине с человеком. Не подкладывайте анонимные записки коллеге на стол и тем более не говорите о недостатках в присутствии всего коллектива. Это может больно ранить человека. В некоторых случаях уместно будет тактичное смс, например, таким образом можно сообщить женщине о стрелке на чулках или о чем-то подобном.

Правило 3: тактичность

Представьте себя на месте того человека, которому вы хотите сделать замечание. Будьте вежливыми и доброжелательными. Ни в коем случае не насмехайтесь и не преувеличивайте масштаб проблемы.

Правило 4: предложение о помощи

Согласно правилам этикета, не следует слишком долго развивать неприятную или неудобную для собеседника тему. Сообщили – и точка. Если уместно или если человек сам просит о помощи, можете дать совет. К примеру: "у меня есть знакомый врач", или "я знаю эффективный способ".

Правило 5: подходящий момент

Выбирайте подходящий случай, чтобы озвучить замечания. Если вы видите, что у человека тяжелый день или он может очень эмоционально отреагировать на ваши слова – лучше (если это возможно) неприятную тему не затрагивать.

О неудобных вещах говорить всегда неудобно. Однако подумайте, что лучше: оставить человека в неловкой ситуации или помочь ближнему решить проблему?

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