Правила этикета: как произносить тост за столом в гостях

Большинство праздничных застолий трудно представить без коротких речей с бокалом вина, которые мы традиционно называем тостами. Но вспомните, как бывает тяжело переждать, пока кто-то слишком красноречивый закончит говорить. Или как может быть неловко произносить тост, когда очередь дойдет до вас. Не промахнуться в такой ситуации позволяют правила этикета.

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OBOZREVATEL рассказывает, как правильно готовить свою застольную речь. И как вести себя во время произнесения тостов.

Как произносить тосты

Право первого тоста всегда принадлежит хозяевам праздника. Тянуть с этим моментом не стоит. Как только перед началом трапезы вынесут напитки, наступает подходящее время. Также хороший момент для тоста – непосредственно перед десертом.

Если хозяин праздника по каким-то причинам не хочет или не может произнести тост, первая речь должна обязательно быть в его честь. Провозглашать ее должен кто-то из близких.

Групповых тостов лучше избегать, за исключением ситуаций, когда это действительно уместно. Например, на свадьбе, когда все пьют за новобрачных, во время празднования командной победы или чествования достижений какой-то компании.

Перед тем, как произнести тост, нужно встать и привлечь к себе всеобщее внимание. Некоторые при этом постукивают вилкой по бокалу или покашливают, но таких жестов лучше избегать. Значительно лучше прямо сказать: "Время для следующего тоста".

Во время речи нужно отдавать все свое внимание тому, кому она посвящена – смотреть в глаза, обращаться напрямую.

Что говорить во время произнесения тоста

Готовить целую речь или стендап не стоит. Особенно, если праздник не в вашу честь, вы – не из ближайшего круга виновников торжества или красноречие – не ваш конек. Все внимание должно быть на ваших словах, а не на вас лично. Тост также не должен изнурять слушателей, а развлекать или трогать их. Поэтому рассказать короткую историю из жизни, поделиться теплым воспоминанием может быть уместно, а пересказывать все общие приключения, какими бы они ни были – нет.

Токсичные шутки, насмешки, сарказм почти никогда не уместны при произнесении тоста. Не нужно ставить хозяев праздника в неловкое положение. Исключение составляют ситуации, когда за столом собирается компания, для которой это приемлемо. Доброжелательность, искренность и вежливый юмор – вот составляющие действительно хорошего тоста.

Удачным шагом будет подготовить тост заранее. Напишите речь на карточке, отрепетируйте ее несколько раз перед зеркалом. Допустимо также взять с собой шпаргалку. Но все же лучше говорить, не подглядывая в текст.

Искренность при произнесении тоста важнее красноречия. Поэтому старайтесь говорить короткими и простыми фразами, как во время повседневного общения, но вкладывая в них подлинные чувства.

Как слушать тосты

Тот, за кого пьют, не должен вставать во время речи, но слушать нужно внимательно и реагировать на шутки или обращения.

Адресат тоста после его оглашения не пьет. Но обязан отблагодарить за добрые слова и пожелания улыбкой или кивком головы. Если тост очень понравился, можно похлопать в ладоши.

Осушать свой бокал до дна после тоста не нужно. Можно лишь пригубить свой напиток. А вот пить что-то безалкогольное при этом – вполне допустимо. Мнение, что тосты совместимы только с алкоголем – миф.

Когда кто-то выражает свои пожелания, все остальные за столом перестают есть и внимательно слушают. Приборы при этом следует отложить в сторону. Ковыряние в тарелке является проявлением неуважения как к оратору, так и адресату тоста.

Чокаться бокалами после завершения тоста не обязательно. Особенно если стол большой и людей за ним много. Не надо тянуться над блюдами и декором – вы можете что-то опрокинуть, влезть одеждой в соус или поджечь себя о свечу на столе. Достаточно просто поднять бокал и присоединиться к пожеланиям, сказав: "За вас/за тебя/горько/с днем рождения" или другое подходящее к случаю короткое приветствие.

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