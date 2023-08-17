Правила этикета для леди: шесть советов, которые изменят ваше поведение

Правила этикета могут значительно облегчить жизнь, если их соблюдать. Это позволит женщине произвести хорошее впечатление на других, показать свою воспитанность и манеры.

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Достаточно знать шесть основных правил, чтобы вести себя достойно. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Как держать сумочку

Сумочка – это незаменимый аксессуар каждой женщины, которая дополняет ее образ и вмещает необходимые вещи. Но не всегда девушки знают, как правильно ее держать. На официальных мероприятиях держите сумочки или клатчи обеими руками.

Если вы пришли в ресторан, то положите аксессуар на колени или между спинкой стула и спиной. Не принято ставить сумку на пол или носить ее под мышкой.

Манеры за столом

Все знают, что нельзя разговаривать во время ужина с набитым ртом и нужно уметь правильно пользоваться столовыми принадлежностями. Но люди часто забывают, что нельзя также ставить гаджеты, ключи, другие вещи и локти на стол.

Пунктуальность

Когда вы вовремя приходите на встречи, это свидетельствует о вашем уважении к человеку. Никто не любит долго ждать, поэтому если вы опаздываете, то стоит заранее предупредить об этом и попросить прощения.

Личное пространство

Следует уважать личное пространство и границы других людей. Важно избегать неудобных тем для разговора или личных вопросов. Это проявит вашу заботу о человеке.

Умейте слушать

Во время разговора следует уделять внимание своему партнеру, а не отвлекаться на другие дела или пользоваться телефоном. Проявляйте интерес, кивая головой, поддерживая визуальный контакт и задавайте уместные вопросы.

Уборная

Если вы пригласили домой гостей, то тщательно вымойте туалет. В ванной комнате должен быть приятный запах, можно зажечь ароматические свечи или аромапалочки. Рулон бумаги нужно вешать так, чтобы его конец нависал над рулоном, а не под ним. Этот способ считается более гигиеничным.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут правильно вести себя за столом.

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