Правила этикета для детей: какой минимум должны выучить малыши

Правильное воспитание – это важная часть формирования личности ребенка и создание оптимальных условий для его развития. Поэтому необходимо малышей приучать еще с детства к правилам этикета, которые помогут им адаптироваться в обществе.

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Учтивость и вежливость делают общее пребывание людей любого возраста комфортным и безопасным. OBOZREVATEL собрал правила, которые должен знать каждый ребенок.

Учить малышей норм этикета нужно тогда, когда они научились говорить. Ребенок должен знать, как что-то попросить и как поблагодарить за это. Слова "пожалуйста" и "спасибо" должны звучать каждый день от ребенка.

Когда малыш может уже самостоятельно есть, тогда нужно рассказать и показать, как правильно себя вести за столом. Научить пользоваться столовыми приборами, есть с закрытым ртом, без лишних звуков.

Вытирать лицо салфеткой во время еды и не опираться локтями на стол (это может привести к деформированию плеч, позвоночника или грудной клетки).

Нельзя перебивать человека, который разговаривает, а тем более когда разговаривает с кем-то другим.

Ни в коем случае не комментировать внешний вид и смеяться над другими людьми. Наоборот, нужно учить ребенка делать комплименты.

Взрослых можно называть только по имени, на "ты" можно обращаться только тогда, когда человек сам позволил так говорить ребенку. Лучше индивидуально уточнять, как обращаться к другим.

Во время разговора не только нужно вести себя вежливо и доброжелательно, но и уметь установить зрительный контакт, но чтобы это выглядело не навязчиво.

Показывать на кого-то пальцем и рассматривать тоже некрасиво. Это создает дискомфорт и неудобство.

Ребёнок должен знать, как следить за личной гигиеной и это касается не только внешнего вида. Нужно научить прикрывать рот и нос, когда малыш чихает или кашляет.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут правильно вести себя за столом.



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