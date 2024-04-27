'Поживний та живильний': чем отличаются похожие украинские слова

Украинский язык богат похожими по звучанию словами, которые, на первый взгляд, кажутся почти идентичными по значению. Это приводит к тому, что многие украинцы совершают смысловые ошибки в своей речи и даже не замечают этого.

При детальном рассмотрении между схожими словами, например, "поживний" и "живильний", можно обнаружить тонкие, но важные отличия. О них рассказал Тelegram-канал Сorrectarium.

Слова "поживний" и "живильний" хотя и имеют общий корень, но применяются в совершенно разных ситуациях.

"Поживний" – это содержащий в себе питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья и жизнедеятельности организма. Этот термин применяется обычно для того, чтобы описать характеристику пищи, ведь есть всего шесть основных классов питательных веществ: углеводы, белки, липиды, вода, витамины и минералы.

Пример:

Чоловік не знайшов вдома нічого поживного, тому пішов їсти в ресторан;

Мама завжди купляла багато овочів та фруктів, адже вони дуже поживні.

В свою очередь "живильний" – это непосредственно питающий, подпитывающий организм или определенную систему или объект, чтобы обеспечить его нормальное функционирование. Этим словом можно описать то, что дает силы, энергию, способствует росту, развитию или улучшению.

Пример:

Живильна косметика зазвичай містить вітаміни;

Коли вона вдихала чисте гірське повітря, все її тіло наповнювалося живильною силою;

У разі пошкодження живильного кабелю користуватися електроприладом заборонено.

Итак, ключевое различие между этими двумя словами состоит в том, что "поживний" подчеркивает наличие в чем-то полезных веществ, необходимых для жизни, а "живильний" делает акцент на положительном воздействии, качестве определенного явления или предмета.

Помня об этой разнице, вы сможете более точно выражать свои мысли.

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