Пожертвовала собой ради свободы других: что известно о лауреате Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади

Нобелевскую премию мира-2023 получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Она внесла важный вклад в борьбу против угнетения женщин в Иране и защиту прав и свобод человека.

Отважная борьба против режима стоила больших личных потерь и скитаний: правозащитницу 13 раз арестовывали и приговаривали к 31 году тюрьмы и 154 ударам кнутом. Наргес Мохаммади до сих пор находится в тюрьме. OBOZREVATEL рассказывает о жизни известной правозащитницы, пожертвовавшей собой ради свободы других.

"Женщина – Жизнь – Свобода"

В сентябре 2022 года молодую курдскую женщину Махсу Джину Амини убили во время пребывания под стражей иранской полиции морали. Жестокое убийство спровоцировало массовые демонстрации против действующего с 1979 года теократического режима. Сотни тысяч иранцев приняли участие в мирных акциях протеста против жестокости власти и угнетения женщин. Режим прибег к террору – более пяти сотен демонстрантов были убиты, по меньшей мере 20 тысяч – арестованы.

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Основной лозунг акций протеста, "Женщина – Жизнь – Свобода", отражает деятельность Наргес Мохаммади:

"женщина" – Наргес ведет активную борьбу против систематической дискриминации и угнетения женщин;

"жизнь" – Наргес стремится, чтобы женщины имели право жить полноценной и достойной жизнью. Казалось бы, это базовые ценности, однако в Иране борьба за них сопровождается преследованиями, тюремными заключениями и даже смертью.

"свобода" – Наргес борется за свободу выражения мнений и право на независимость.

Требования свободы касаются не только женщин, но всего населения.

Сейчас Наргес Мохаммади отбывает срок заключения в печально известной тюрьме Эвин за "распространение антигосударственной пропаганды". Нынешнее заключение – не первое столкновение правозащитницы с жестким режимом, что всячески подавляет инакомыслие.

Последние три десятилетия власти Ирана снова и снова наказывают женщину за ее активность и писательскую деятельность, лишая самого дорогого: карьеры, здоровья, семьи и свободы.

Семейная трагедия

Наргес Мохаммади вспоминала, что когда была маленькой девочкой, мать попросила ее никогда не становиться политиком, ведь цена борьбы с иранской системой была бы слишком высока. Материно предупреждение оказалось пророческим.

Издание The New York Times рассказало об истории становления мировоззрения Наргес. Девочка родилась в семье со средним достатком: отец был поваром и фермером, а семья матери была причастна к политическим событиям – после исламской революции 1979 года ее дядю-активиста и двух двоюродных братьев арестовали. Девочка росла в городе Зенджан.

Наргес особенно остро реагировала на события, связанные с жестоким режимом. Два воспоминания детства, по словам Наргес, подтолкнули ее к активной деятельности: ее мать каждую неделю наполняла красную пластиковую корзину фруктами для посещения тюрьмы, а затем сидела на полу у экрана телевизора, чтобы услышать имена заключенных – их казнили каждый день.

Однажды диктор объявила имя племянника матери. Пронзительные крики мамы и первое столкновение с настоящим горем оставили тяжелый отпечаток на сознании девятилетней девочки, став движущей силой ее противостояния.

Любовь, замужество и противостояние режиму

Юная Наргес жаждала знаний. Она поступила в колледж в Казвине, чтобы изучать ядерную физику. Уже тогда девушка имела активную жизненную позицию и хотела присоединиться к женским студенческим группам – но их просто не существовало. Со всей вдохновенностью юности Наргес решила сама основать сообщества: сначала женскую туристическую группу, а затем группу общественной активности.

В колледже Наргес встретила свою судьбу – посещая подпольный курс, она познакомилась с будущим супругом Таги Рахмани, который преподавал гражданское общество. Он был известной фигурой в интеллектуальных кругах Ирана. Влюбленные решили обручиться, но родители Наргес с грустью отметили, что политический брак обречен на гибель. Первую годовщину свадьбы Рахмани провел в одиночной камере.

Супруги жили в Тегеране, где Наргес не прекращала бороться за свободу: она создала, расширила и укрепила организации гражданского общества, которые защищали права женщин, права меньшинств и заключенных в камере смертников.

В 2003 году Наргес присоединилась к Центру защитников прав человека в Тегеране, организации, основанной лауреатом Нобелевской премии мира Ширина Эбади.

Нагес начала заниматься литературной деятельностью – писала статьи о правах женщин и, чтобы заработать на жизнь, работала инженером в строительной инспекции. В 2008 году правительство добилось ее увольнения – так Наргес потеряла работу и источник дохода. В 2011 году Наргес Мохаммади впервые была арестована и приговорена ко многим годам заключения за ее усилия, направленные на помощь заключенным активистам и их семьям.

Через два года, после освобождения под залог, правозащитница вела кампанию против смертной казни. Иран много лет подряд входит в число стран, ежегодно казняющих наибольшую долю своих жителей.

Судебные власти 13 раз арестовывали и 5 раз осуждали Наргес Мохаммади. В целом режим приговорил женщину к 31 году тюрьмы и 154 ударам кнутом. По словам Таги Рахмани, против Наргес было открыто еще три дополнительных судебных дела, которые могут привести к дополнительным приговорам.

"Я сижу перед окном, смотрю на зелень и мечтаю о свободном Иране"

В последний раз Наргес Мохаммади слышала голоса своих 16-летних близнецов Али и Кианы больше года назад. Восемь лет прошло, когда она в последний раз держала на руках сына и дочь.

Ее муж, 63-летний Таги Рахмани, писатель и известный активист, тоже был арестован иранским режимом на 14 лет. Сейчас он живет с детьми во Франции.

Страдания и потери, понесенные Наргес Мохаммади, не ослабили ее решимости и смелости.

"Я сижу перед окном каждый день, смотрю на зелень и мечтаю о свободном Иране. Чем больше они меня наказывают, чем больше у меня забирают, тем решительнее я хочу бороться ради демократии и свободы", – сказала Наргес Мохаммади в редком и несанкционированном телефонном интервью из тюрьмы Evin.

"Это расставание было навязан нам. Это очень тяжело. Как муж и отец, я хочу, чтобы Наргес жила с нами. И как ее партнер в активной деятельности, я обязан поддерживать и поощрять ее работу", – отметил Таги Рахмани в интервью во время награждения Наргес премией Barbey Freedom to Write Award.

Даже находясь под стражей, Наргес Мохаммади поощряет гражданское неповиновение, осуждает жестокое подавление протестующих, включая казни, и требует от мировых лидеров обратить внимание на борьбу иранцев за свободу.

В тюрьме Наргес проводит еженедельные семинары для женщин-заключенных, обучая их гражданским правам.

Нобелевская премия мира

Норвежский Нобелевский комитет, присуждая Наргес Мохаммади премию, отметил ее мужественную борьбу за права человека, свободу и демократию в Иране. В этом году премией мира также отметили сотни тысяч людей, выступивших против дискриминации и теократического режима. "Только обеспечив равные права для всех, мир сможет достичь братства между нациями, которому стремился содействовать Альфред Нобель", – говорят организаторы.

Нобелевский комитет присуждает премию мира тем, кто работает за развитие социальной справедливости, прав человека и демократии, – это важные предпосылки крепкого мира.

Друзья и коллеги Наргес Мохаммади говорят, что самой выдающейся чертой правозащитницы является ее отказ быть жертвой.

"Когда тюрьма затягивается на многие годы, вы должны придать своей жизни смысл в заключении и сохранить любовь. Мне приходится смотреть на горизонт и в будущее, даже если тюремные стены слишком высоки закрывают осмотр", – подчеркнула правозащитница.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2022 Нобелевскую премию мира получили белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российский центр "Мемориал" и украинский "Центр гражданских свобод".

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