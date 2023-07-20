Поздние цветы, которые можно посадить во дворе: пять ярких растений

Экватор летом прошел – казалось, совсем недавно мы радовались первым цветам, а вскоре вновь придет осеннее похолодание. Хочется подольше наслаждаться цветением клумб, поэтому эксперты советуют в июле и августе засеять сад поздними сортами.

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Эти растения неприхотливы в уходе и требуют только регулярного полива при укоренении. Мульчирование поможет их росту в следующем сезоне. Что посадить во дворе в конце лета, рассказало издание Express.

Специалист Чарльз Карр, глава Hillier Wholesale Nurseries, предложил пять ярких растений, которые будут цвести до поздней осени. Чтобы обеспечить зрительно привлекательный сад, он предлагает учитывать текстуру, цвет и высоту при обустройстве клумб.

Гелениум

Гелениумы – это цветы семейства астровых. Они бывают однолетние и многолетние. Стебли, в зависимости от сорта, вырастают высотой от 10 до 160 см. На них растут щитковидные соцветия. Цвести гелениумы начинают во второй половине лета и станут украшением клумбы вплоть до поздней осени. Цветы бывают разной окраски: от желтой до красно-пурпурной.

Гелениумы любят солнечные места. Регулярное опрыскивание будет способствовать росту и продолжительному периоду цветения.

Гелиопсы

Гелиопсисы, также известные как "фальшивые подсолнухи", станут отличным дополнением к любому саду. Существует более 10 видов этих цветов, разной окраски и высоты. Семена сеют в августе и даже в сентябре.

Гелиопсы предпочитают хорошо дренированные и глинистые почвы. Поливать цветы нужно только в период затяжной засухи утром или после заката. Со второго года после посадки примерно раз в месяц можно подкормить растения раствором органических или минеральных удобрений. По словам эксперта, период цветения длится от шести до восьми недель.

Пенстемон

Пенстемон любит открытые клумбы с достаточным количеством солнечного света. При выборе места для посадки обратите внимание на то, эти растения не переносят сквозняки. Пенстемоны хорошо приживутся в легкой и дренированной почве. Это прямостоячие кустистые растения с трубчатыми цветками разных оттенков: от темно-фиолетового до нежно-розового. Бывают также белые и голубые пенстемоны.

"Это идеальные растения для смешанных и травянистых бордюров. Их очень любят пчелы. Пенстемон процветает на хорошо дренированных почвах и очень устойчив к засухе", – отметил Чарльз.

Крокосмия

Крокосмия – многолетнее растение с ветвистым стеблем и линейными листьями. Крокосмия растет в высоту на 60-150 см. Цветы очень теплолюбивые, на ветряных и затененных клумбах завязи могут не появиться. Крокосмия предпочитает влажные почвы и любит подкормку из перегноя.

"Цветок происходит из Южной Африки, поэтому ему нужна плодородная, влажная, но хорошо дренированная почва", – рассказал Чарльз.

Высаживать растения нужно на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга во избежание срастания.

Анемоны японские

Японские анемоны – отличный выбор для заполнения бордюров. Эти растения с высокими стеблями имеют чашевидные розовые или белые цветки и могут быстро разрастаться на клумбе. Сезон их цветения длится от шести до восьми недель.

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