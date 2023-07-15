Чем подкормить розы летом: количество цветов вас поразит

Розу называют королевой цветов не зря. Этот цветок способен выпускать бутоны почти весь теплый сезон, имеет множество оттенков и форм и хорошо растет в садах и на клумбах. Но тем, кто хочет получить действительно пышное цветение растения, нужно знать, чем правильно подкормить розы.

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Как выяснил OBOZREVATEL, эффективное удобрение можно изготовить своими руками. Оно поможет не только в поддержании состояния взрослых растений, но и в их размножении.

Что нужно садовым розам

Для пышного и длительного цветения, а также для устойчивости к болезням и вредителям розовым кустам очень важно получать два ключевых элемента – калий и фосфор. Оба вещества содержатся в банановых шкурках. А вместе с ними также магний, кальций и сера, тоже очень положительно влияющие на цветок.

Самое простое удобрение из банановой кожуры

Если у вас нет много времени на уход за розами, просто закопайте банановую кожуру под кустами. Для этого возьмите свежую кожуру, как следует промойте ее, разрежьте на мелкие кусочки и смешайте с субстратом.

В таком случае кожура, разлагаясь, будет постепенно высвобождать питательные вещества в почву. Действие такого удобрения пролонгировано. Она улучшает качество почвы и помогает поддерживать оптимальную влажность. Таким же образом можно подпитывать землю при посадке или пересадке роз.

Жидкое удобрение из банановой кожуры

Если уделить созданию удобрения немного времени и усилий, можно получить простую в использовании жидкость для полива. Чтобы ее приготовить, возьмите 3-4 банановых кожуры, хорошо вымойте горячей водой, нарежьте их на мелкие кусочки, сложите в 3-литровую стеклянную банку и залейте охлажденной до комнатной температуры кипяченой водой. Затем банку нужно закрыть крышкой и оставить в темном месте на 14 дней.

Пока удобрение будет настаиваться, его нужно ежедневно один раз перемешивать. Когда две недели пройдут, жидкость нужно будет процедить, разбавить водой в соотношении 1:1 и использовать для полива роз.

Также этой жидкостью можно опрыскивать кусты. Она поможет избавиться от тлей. Такую обработку лучше проводить вечером, на закате, чтобы жидкость подействовала лучше.

Использование бананов для размножения роз

Кожура банана может стать хорошим субстратом для размножения роз. С ее помощью можно укоренить черенок без отрезания его от стебля.

Для создания черенка выберите одревесневшую область розовой ветки. Сделайте маленький надрез острым и чистым ножом и отделите кусок коры. После этого обмотайте место надреза полоской банановой кожуры и закрепите ее натуральной нитью.

Чтобы закрепить кожуру, воспользуйтесь пол-литровой пластиковой бутылкой. Отрежьте от нее горлышко, а затем разрежьте пополам вдоль. Одну половинку поставьте под надрез, наполните землей и накройте второй половинкой. Землю в бутылке полейте, затем этот держатель обмотайте непрозрачным, желательно черным пакетом. Время от времени доливайте в землю немного свежей воды.

Приблизительно через 60 дней под бутылкой на ветке разовьется немало новых корешков. Этот побег можно будет обрезать и сразу посадить в грунт.

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