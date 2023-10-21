Позаботьтесь о следующем урожае: что нужно успеть сделать в саду до конца октября

Октябрь – финишная прямая огородного сезона. Это время завершения основных работ, период проведения обрезки и подготовки растений к зимовке. От правильной подготовки деревьев и растений к холодам зависит в том числе урожай в следующем сезоне.

Многие дела садоводам и огородникам стоит успеть сделать до первых заморозков. OBOZ.UA рассказывает, как подготовить растения к зиме и что следует сделать в саду и на грядке до конца осени.

Последний урожай

В октябре собирают последний урожай яблок и груш поздних сортов. Плоды, предназначенные для длительного хранения, ни в коем случае нельзя сбивать палкой. Лучше всего использовать специальное орудие, или сделать его собственноручно, приклеив на шест горлышко обрезанной пластиковой бутылки – так в разы уменьшается риск повреждений.

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Посадка деревьев и кустарников

Период посадки зависит от погоды и уровня осадков. Есть общие правила, которые могут варьироваться в зависимости от температурных показателей: в северных широтах посадку заканчивают до 10 чисел октября, в средней полосе – до 15 октября. А вот в южных регионах посадку можно проводить и в ноябре.

В октябре можно посадить следующие деревья и кустарники:

рябину;

алычу;

вишню;

грушу;

шелковицу;

яблоню;

некоторые сорта слив.

Посадку абрикоса, миндаля, персика и черешни лучше отложить до следующей весны.

Обрезка

Обрезка – это, прежде всего, комплекс санитарных мер, во время которых деревья избавляют от сухих, поврежденных веток. Если синоптики прогнозируют холодную зиму, обрезку некоторых деревьев опытные садоводы советуют отложить до весны, иначе есть риск того, что обнаженные срезы могут растрескиваться и начать подмерзать.

За одну обрезку следует удалять не более 25% кроны. Если дерево болезненно и нуждается в тщательной радикальной обрезке, лучше провести ее весной.

Осенние подкормки

Специалисты рекомендуют осенью внести на грядки навоз, компостированный с минеральным удобрением фосфорным. На 1 кв. м приствольного круга должно приходиться по 3-5 кг удобрения.

Вокруг дерева, но чуть дальше периферии кроны, следует выкопать траншеи. Под молодые деревья можно внести 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сернокислого калия на 1 кв. м. Если подкормить нужно старые деревья, старше 10 лет, дозу увеличивают вдвое.

Растения-сидераты

Сидераты выполняют три основные функции:

насыщают почву азотом;

способствуют угнетению роста сорняков;

является эффективной профилактикой разных заболеваний.

Также сидераты способствуют задержанию на грядке снега и влаги. Для осеннего посева используют морозостойкие культуры, например бобовые, злаковые или горчицу.

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