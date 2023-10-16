Нужно ли перекапывать огород осенью: инструкция для дачников

Казалось, после насыщенного летнего сезона можно отдохнуть: урожай собран, консервация приготовлена, садовые цветы отцвели. Однако опытные садоводы и огородники знают, что осенью на грядках много работы. Следует успеть сделать обрезку кустов, подкормить почву, укрыть розы, перекопать грядку.

Именно по поводу последнего нюанса среди огородников нет единства. OBOZ.UA разбирался, стоит ли осенью перекапывать грядки.

Нужно ли перекапывать грядки

Осенняя перекопка грядок – это своеобразная традиция: так украинцы делали еще за деда-прадеда. Хотя собственно перекопка огорода не является гарантией повышения урожая в следующем сезоне.

Перекапывать грядки нужно при внесении удобрений – так подкормка принесет больше пользы. Перекопать огород также нужно, если почва на грядке имеет высокую кислотность и следует провести мероприятия по раскислению.

Видео дня

Перекопка поможет избежать заболочения – так после осенних дождей лучше будет впитываться влага и почва не будет "залеживаться"

Кроме того, перекопать грядку нужно, если участок раньше не обрабатывался – так можно сэкономить время на весенних полевых работах.

Нужно ли делать регулярную перекопку

Специалисты говорят, что при перекапывании полезные микроорганизмы, обеспечивающие плодородие почвы, оказываются на поверхности.

Поэтому регулярное перекапывание может даже привести к снижению плодородия и ухудшению урожая. Фактически при этом питательный слой замещается на менее плодородный.

Таким образом, прежде всего следует определиться с типом почвы. Тяжелые и глинистые почвы точно нуждаются в перекапывании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что чем осенью подкормить почву в теплице, чтобы улучшить следующий урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.