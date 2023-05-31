Повышенная солнечная активность напомнит о себе: календарь магнитных бурь на июнь

В июне ожидается пять периодов магнитных бурь, причем повышенная солнечная активность будет сказываться с самого начала месяца. Некоторые бури будут однодневными, а другие затянутся на несколько дней.

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Как известно, магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие части населения Земли. Именно поэтому следует заранее знать опасные даты, чтобы успеть подготовиться к геомагнитным всплескам.

Так, согласно одному из прогнозов, первая из бурь ожидается уже 2 июня, а следующие – 10 и 16 июня. Они будут слабыми (4 балла). Следующая такая буря накроет планету в конце месяца – 30 июня.

С 18 по 20 июня метеозависимых людей ждет более серьезное испытание – сильная магнитная буря (5 баллов).

Другой прогноз немного отличается от первого. Согласно ему, следующий месяц начнется со слабой бури, а уже 2 июня она станет сильной. Также слабой буре 30 июня могут предшествовать два дня всплеска средней мощности.

Так, предварительно слабые бури ожидаются 1, 7, 16 и 30 июня, средние – 10, 28 и 29 июня, а сильные – 2, 18, 19 и 20 числа.

Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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