Есть всего 8 секунд: головоломка с котом, над которой придется попотеть

Оптическая иллюзия – это визуальное явление, которое заставляет наш мозг воспринимать изображение не таким, каково оно есть на самом деле. И мы либо видим то, чего нет, либо не замечаем того, что находится прямо перед нашими глазами.

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Именно такого типа головоломку сегодня публикует OBOZ.UA. Тому, кто захочет ее решить, нужно будет найти среди кактусов кота. И в идеале сделать это за 8 секунд.

Кактусы, изображенные на этой картинке, относятся к роду опунций. Они могут служить едой, дают воду жаждущему в пустыне и для этой картинки-головоломки стали убежищем для кота. Но найти его будет непросто, ведь в зарослях кактусов достаточно тенисто, чтобы разглядеть там животное.

Хотите бросить себе вызов – поставьте таймер на 8 секунд. Если справитесь с задачей за отведенное время, можете считать себя чемпионом по решению головоломок. Если нет, не отчаивайтесь – этот отрезок времени только условность, вы можете продолжать игру так долго, как вам нужно, чтобы найти правильный ответ.

Тем, кому это не удастся, мы предлагаем подсказку. Правильный ответ на ней обведен кружочком. Узнайте его ниже.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку по поиску животного на изображении из ломаных линий.

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