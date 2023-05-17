Потеплеет до +26, местами кратковременные дожди: синоптики рассказали, какая будет погода в среду

В среду, 17 мая, погода в Украине ожидается теплой, температура воздуха прогреется кое-где до +26 градусов. При этом местами ожидаются кратковременные дожди.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. В частности, осадки возможны только в западных областях.

На остальной территории дожди не прогнозируются, однако ожидается переменная облачность.

Ветер переменных направлений, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне +10…+15 градусов, в восточных областях +7…+12.

Днем по Украине прогнозируется +21…+26 градусов тепла, в Закарпатье и Прикарпатье +18…+23; в Карпатах +15…+20 градусов.

В Киеве и области 17 мая температура воздуха ночью будет в пределах +10…+15 градусов, а днем +21…+26.

Осадков в столице не предполагается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По мнению метеорологов, июнь будет достаточно теплым, хотя будет прохладнее на 2 градуса, чем в среднем за последние десять лет. Аномальной жары ждать не стоит.

– Летняя жара придет с середины июня, прогнозируют синоптики. Однако ожидаются сильные грозы и дожди. В целом же лето-2023 обещает быть жарким.